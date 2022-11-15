🍌 Эквадор живет бананами: экспортирует больше всех в мире, добавляет во все блюда, а банановый магнат построил стадион

Еще там банановые фрикадельки и ФК «Красивый банан».

Эквадор приехал на ЧМ-2022 как один из самых скандальных участников. В отборе за сборную сыграл колумбиец Байрон Кастильо – и сделал это по поддельным документам. Поэтому следующий отборочный этап Эквадор начнет с минусом трех очков.

Но как страна Эквадор вызывает другие ассоциации. Главная из них – бананы. Больше нигде в мире их не выращивают так массово, не любят так сильно и не зарабатывают на них так много. С бананами связаны почти все сферы эквадорской жизни.

Как это происходит и почему так вышло?

Как Эквадор стал лидером по мировому экспорту бананов (больше всего – в Россию), а бизнес иногда приводит к забастовкам и контрабанде наркотиков

Каждый третий банан в ЕС сейчас привезен из Эквадора. Торговое соглашение между Эквадором и ЕС действует с 2017 года. Страна вошла в него вместе с Колумбией и Перу. Подписание установило четкие правила экспорта, повлияло на регулярность поставок и качество товаров из Эквадора.

Эквадор производит определенное количество бананов специально для экспорта в другие страны. «Коммерсантъ» показывал цифры за 2021 год: на продажу выставлялось 6,88 миллиона тонн бананов, в Россию экспортировалось 1,51 миллиона. С января по июль 2022 года Эквадор экспортировал в страны по всему миру более 200 миллионов ящиков бананов. Эти показатели меняются.

Прорывным годом для Эквадора стал 2020-й. Тогда страна только на экспорте бананов заработала 3,83 миллиарда долларов. Основным направлением экспорта были Россия (680 миллионов) и США (586 миллионов). Через два года с Россией возникли проблемы. В 2022-м Эквадор не довез в Россию 4,54 миллиона ящиков бананов. Такие проблемы сказались на обстановке внутри страны.

Невозможность экспорта в Россию повлияла на ценовую политику. Производители снижали цены в несколько раз, чтобы хоть как-то избавиться от издержек. Они устраивали банановую забастовку и просили о спасении сектора. Выходили на улицы, перекрывали дороги и выкидывали бананы. Полицейские с лопатами убирали заграждения, которые создавали банановые производители.

Всего в Эквадоре выращивается около 300 различных видов бананов, но по объемам их производства его опережает Индия. Иногда выше стоят Китай, Индонезия и Бразилия. Эквадор выделяется тем, что его банановый бизнес ориентирован на экспорт. В разное время бананы занимали 12-13% экспортируемой продукции. 22% мирового экспорта бананов – за Эквадором.

Эквадор держит статус ведущего мирового экспортера бананов с 1951 года (с перерывами). К этому топу страну подняли два человека – Клименте Йерови Индабуро (министр экономики) и Гало Плаза Лассо (президент). Они наладили цепочки поставок в момент, когда плантации конкурентов уничтожил ураган. В 1948 году Эквадор был 27-м экспортеров бананов в мире, потом – первым.

Какие названия компаний нужно знать : Dole, Rey Banano del Pacífico, Frutadeli, Comersur, Agzulasa. В последние годы они занимаются основным производством бананов для экспорта из Эквадора. Некоторые из них имеют головные офисы в США и входят в большие холдинги, но по деятельности нацелены только на бананы. Основная доля по экспорту – у Dole Eсuador (11,5%).

При этом воспринимать экономику Эквадора только через бананы – ошибка. Основной оборот связан с нефтью – на ней завязано сразу 40% экономики. Эквадор пополняет запасы (импортирует из Колумбии) и постоянно стремится к наращиванию добычи. Есть статистика за 2020 год: Эквадор стал 22-м экспортером сырой нефти в мире, но это был самый экспортируемый продукт страны.

Постоянная загрузка и разгрузка кораблей с экспортируемой продукцией несет в себе риск преступлений. Здесь тоже не обходится без бананов. Летом 2022 года в двух огромных банановых контейнерах (предназначались Нидерландам и Великобритании) были обнаружены партии кокаина на сумму 87,5 миллиона долларов. Общий объем найденного кокаина – 3,5 тонны.

Бананы в Эквадоре – везде: с ними связаны конкурсы красоты, экскурсии, реклама и сотни блюд (коктейли, жареный гарнир, лепешки)

В эквадорском городе Мачала установлен Monumento al Bananero – банановый памятник. Он сделан в честь работников банановой плантации, чтобы подчеркнуть их идентичность и роль бананов. Из-за быстрого развития бананового бизнеса население города к 1974 году выросло до 95 тысяч человек с изначальных девяти. Теперь там живут почти 200 тысяч.

Сейчас Мачала – банановая столица мира. Там расположены основные банановые плантации Эквадора. Там же каждую осень проводится Всемирная банановая ярмарка. В рамках этого мероприятия проходят концерт, карнавал, показ достижений предприятий. На ярмарке в специальные часы дегустируют блюда из бананов. Туда приезжают гости из разных стран.

И там же всегда запланирован конкурс красоты World Banana Queen. В 2022 году победила эквадорка Паола Вергара. В финальном этапе пять участниц отвечали на вопросы о бананах. Вергара объяснила, что хочет больше рассказывать о бананах детям в школах. Там же проходят выборы бананового короля – им может стать один из фермеров.

Бананы для эквадорцев – это одновременно повседневная еда и деликатесы. Например, там можно найти жареный банан с сыром. Журнал «Вокруг света» рассказывал в репортаже из Эквадора: местные жители готовят много блюд из банановой муки. Обычно на нее идут бананы, получившие повреждения при транспортировке. К любым дефектам здесь относятся строго.

В Эквадоре выделяются два вида бананов – Кавендиш (обычный) и Подорожник (кулинарный банан). Кулинарные бананы используются в блюдах, где не нужен сладкий привкус, потому что в них нет сладости. Из бананов в Эквадоре делают все, но еще за ними ухаживают на всех этапах выращивания. Фермеры сравнивают бананы с девушкой: «Банан – это леди».

Министерство окружающей среды в сотрудничестве с Программой развития ООН рассказывали об обычаях предков. Те выделяли энергетическую пользу бананов через необычные напитки. Сейчас в Эквадоре есть коктейль чукула, который производится из вареных спелых бананов. Они варятся в воде или молоке, становятся мягкими, а потом человек отбивает бананы деревянным молотком.

Какие еще интересные блюда из бананов готовят в Эквадоре:

Bolon de Verde. Шарики из зеленых бананов с сыром;

Жареный спелый банан. Добавляют в различные блюда или подают отдельно;

Humita. Завернутая в банановый лист кукуруза с сыром;

Patacones con Queso. Жареные крекеры из зеленых бананов с сыром;

Tonga. Курица, рис и арахисовое масло. Все завернуто в банановый лист;

Банановый смузи. Делается из бананов, кипяченого молока, коричневого сахара или меда.

За сбором бананов и их подготовкой к транспортировке может следить любой человек. В Эль-Гуабо даже проводятся экскурсии по банановой ферме. Там фермеры показывают процессы сбора и упаковки бананов. Ассоциация экспортеров бананов Эквадора отдельно организует Международные банановые форумы. Производители бананов получают там награды и премии.

Продажа бананов в другие страны сочетается с культурными трендами. В 2015 году компания Chiquita развозила эквадорские бананы по миру. Тогда Chiquita рекламировала их через «Миньоны» сразу в 27 странах. Когда премьера «Миньонов» состоялась в Китае, реклама бананов появилась прямо в кинотеатре в Шэньчжэне. Зрители получали в подарок банан и карту Эквадора.

Владелец банановых плантаций подарил Эквадору стадион, а футболисты через бананы устраивали акцию против расизма

На банановый бум в Эквадоре повлиял основатель Estrella Фольке Андерсон. Этот шведский предприниматель занимался чипсами и торговлей. Но еще в Швеции Андерсон получил прозвище «Банановый король». В таком статусе он и приехал в Эквадор, где открыл собственные банановые плантации. В итоге Андерсон отстроил и подарил стране футбольный стадион в Эсмеральдасе.

Сейчас в Эквадоре играет клуб Bonita Banana («Красивый банан»). Он вошел в историю из-за необычного кубкового матча. Серия пенальти в игре «Бониты» и «Либертада» продлилась 40 минут и включила 42 удара. Сам бренд Bonita входит в Noboa – это один из производителей и экспортеров бананов в Эквадоре. Noboa владеет новый «Банановый король» Альваро Нобоа.

В 2014 году сборная Эквадора уже попадала на чемпионат мира по футболу. The Washington Post разбирал ситуацию с запросами каждой команды во время турнира. Эквадор якобы ежедневно просил свежую корзину бананов для всех комнат, где проживали игроки. Позже представитель сборной опровергал подобные требования. Объяснял, что все запросы были по инфраструктуре.

Эквадорцы заняли третье место в группе с Францией, Швейцарией и Гондурасом. Они набрали четыре очка. Игрок «Сочи» Кристиан Нобоа был в той сборной. В момент приезда в Россию он сравнивал местные бананы с эквадорскими. Рассказывал : «Мы все едим с бананами. Но не такими, как в России. У нас три типа бананов: сладкие, соленые и еще сладкие, но для гриля».

Внутри Эквадора бананы становились символом спортивного протеста против расизма. Фанаты бросили банан в Дани Алвеса, когда тот еще играл за «Барселону». Алвес в ответ на это съел банан прямо на поле. Футболисты эквадорского клуба «Депортиво Кито» чуть позже официально его поддержали . Они принесли на следующий матч чемпионата корзину с бананами и фруктами.

К акции «Депортиво» тогда присоединился даже президент Эквадора (2007-2017) Рафаэль Корреа. Корреа считается самым приближенным к спорту президентом. Он устраивал обеды с футбольными клубами и целовал Кубок мира. Тот же Корреа во время президентства выпустил книгу, где рассказал о влиянии иностранных компаний на банановую экономику Эквадора.

Фото: Gettyimages.ru/Rafael Correa; globallookpress.com/David Diaz, Maksim Konstantinov; unsplash.com/Magdalena Kula Manchee; wikipedia.org; Facebook/reinamundialdelbanano