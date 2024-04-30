Как устроена «Россия 25» Ротенберга – временная замена главной сборной. Или уже не временная?

Посмотрели на ее презентацию.

29 апреля 2023 года, Новогорск. Тогда Роман Ротенберг впервые показал стране «Россию 25» – совсем новую сборную. В тот момент она подавалась проектом, направленным на популяризацию хоккея в условиях международного бана. Там Ротенберг замыкал все процессы на себе: выступал основным спикером, управлял деталями тренировок и почти в одиночку презентовал эту команду .

29 апреля 2024 года, тот же Новогорск. Дата и место презентации состава сборной не поменялись. Зато статус «России 25» за год перешел на уровень выше – в ФХР больше никто не вспоминает про основную сборную. Поменялось и поведение Ротенберга: сейчас он в основном координирует процессы со стороны и работает над публичным продвижением «России 25».

Получается спорно. Иногда кажется, что «Россия 25» существует и проводит матчи в параллельной реальности.

Жизнь «России 25»: принципы и соперники повторяются, а поражения быстро забываются

У «России 25» постепенно развивается собственная история. Туда входит далеко не только предыдущий майский тур. В декабре «Россия 25» отыграла на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Символично, что на тот турнир (буквально единственный за год) выходила именно она. Основная сборная в текущих условиях теряет значение, а Ротенберг пользуется шансом и захватывает внимание.

«Россия 25» окончательно заняла ведущее место (хотя бы в глазах чиновников из ФХР). Поэтому пока Роман Ротенберг спокойно может считать себя тренером главной команды страны. Альтернатив этому все равно нет, а содержать и показывать две взрослые сборные ФХР просто не нужно. Хотя на тренировочной арене под брендом «Красная машина» все-таки висит напоминание, что команда создана не так давно.

Кстати, вы наверняка видели фотографии детей, которые были рядом со сборной. Все они представляют школу «Красная Машина Юниор» – это совместный проект СКА и ФХР. Ротенберг отдельно сказал о нем во время презентации сборной и особо отметил роль СКА. Может, для таких слов все и затевалось?

Если же не вслушиваться в официальную часть презентации, то «Россию 25» легко спутать с обычной Россией. Достаточно лишь взглянуть в сторону сцены. Складывается противоречие: Ротенберг вроде бы развивает бренд «России 25», но при любой возможности маскирует его под более глобальное название. Так происходило и на Кубке Первого канала.

На той же торжественной части показывалось видео, где говорилось об успехах «России 25». О проигрышах в нем не упоминалось вообще. Позже Роман Ротенберг косвенно объяснил причины: «Мы помним только победы. Поражения не помним». Он же все-таки обратил внимание, что «Россия 25» один раз проигрывала. Стоявший рядом Владислав Третьяк добавил: «Может, два».

Кто же прав? Мы все помним прекрасно, но понимаем: счета в матчах с одинаковыми соперниками действительно размываются.

Презентации «России 25» в целом похожи друг на друга. Отличие от прошлого года – в одной детали.

Открытая тренировка «России 25» выделилась форматом. Просто самой тренировки фактически и не было. Уникальность в том, что вместо нее сборная провела двусторонний матч. Ротенберг объяснил: контрольная игра – шанс забрать место в составе на реальные матчи. Сам Роман следил за всем с трибун, пока на скамейках работали его помощники.

Сборная действительно разделилась на красных и белых. Номинально эти составы смотрелись равными. Красные победили со счетом 4:2, но интересны герои. Дубли у Арсения Грицюка (СКА) и Владислава Барулина («Амур») – это игроки с разными судьбами. Если Грицюк выступал за Россию еще на Олимпиаде-2022, то Барулин попал в «Россию 25» на фоне ярчайшего сезона в карьере.

По вывеске и фамилиям кажется, что сильнее соперников в ближайшие дни у каждого из «России 25» уже не будет.

Игра красных и белых проходила по всем правилам – с удалениями и даже музыкой в перерывах (было и символичное «До скорой встречи»). Некоторые получали от процесса особую радость. Виталий Абрамов шутил над Ильей Карпухиным в коридоре, когда обсуждал с ним один из игровых моментов: «Просто пожалел тебя». Потом тот же Абрамов едва мог отдышаться в паузах.

Представляющий «Ак Барс» Артемий Князев все время улыбался, болтал с игроками СКА и получал кучу указаний. У противоположной команды самым заводным выглядел Дмитрий Бучельников. Он вернулся в СКА из аренды в «Адмирале», а теперь играет под руководством Ротенберга в «России 25». Ранее Бучельников попадал в команду и на предыдущий майский тур.

Дмитрий рассказал Спортсу, что в сборной стали лучше условия и организация. Он же доволен самим фактом игры здесь: «Выступать на таком уровне не каждому дано». Может ли «Россия 25» стать шансом, который поможет Бучельникову закрепиться в СКА? Он подтверждает: «Конечно, да. Не зря значит меня вызвали. Будем стараться играть на результат и показывать себя».

Инсайдеры писали, что Бучельников отправится в аренду в «Витязь». В новой реальности игрок реально может побороться через сборную и изменить клубное будущее.

Когда Ротенберг ссылался на конкуренцию, то явно не думал о вратарях. По опыту среди них доминирует Никита Серебряков. Интересно, что в «России 25» работают сразу три тренера вратарей: Максим Соколов, Юрий Ключников и Андрей Комиссаров. Ключников – друг и тренер Серебрякова еще со времен «Адмирала» (сейчас – в СКА). Он специально наблюдал за Никитой.

Серебряков приехал в расположение «России 25» через месяц после вылета во втором раунде плей-офф КХЛ в составе СКА. Никита отдельно сказал Спортсу: «Перед сборной съездил на отдых, перезагрузился немножко. Поэтому с хорошим боевым настроением приехал в сборную». В этот момент подошел тренер Ключников, чтобы показать Серебрякову листок со статистикой бросков.

Год назад «Россия 25» делала яркий выбора капитана – Марату Хуснутдинову досталась эта должность прямо на льду. Тогда у него сразу же появилось множество помощников. Теперь процесс вышел чуть скромнее (помощников опять много), а капитаном «России 25» стал Василий Глотов. Ротенберг считает нападающего СКА одним из самых прогрессирующих игроков в КХЛ.

В плей-офф Василий был одним из немногих, кто реально помогал СКА не только именем.

Мы не зря упоминаем так много хоккеистов СКА, ведь на них и основывается «Россия 25». В мае сборная проведет пять матчей: четыре с Беларусью и один против Казахстана. Искать других соперников в реалиях 2024 года никто не будет, поэтому все ограничивается привычными принципами. Формирование сборной на основе СКА – норма. Матчи с Беларусью и Казахстаном – проверка.

Состав «России 25» – важная проблема. Почему там нет лучших игроков из КХЛ?

Ротенберг много говорил о подборе хоккеистов. В сборной нет ни одного игрока из «Металлурга» и «Локомотива», но это хотя бы объяснимо финалом Кубка Гагарина. Почему же опять не приехали люди из «Спартака» и «Автомобилиста»? Куда пропал Владимир Ткачев из «Авангарда» – самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ?

Объяснение всегда одно: травмы и обстоятельства . Мы уже так привыкли к этому аргументу: он звучит всегда, перед каждым турниром, на любом матче. Звучит, но совсем ничего не объясняет.

Роман сделал акцент на желании хоккеистов: в его команду попали те, кто этого хотел. Он как раз приводил в пример капитана Глотова: называл патриотом и человеком, которого просто не отговорить от игры за «Россию 25». Глотов, Толчинский, Грицюк – все они представляют СКА и выделяются по именам в «России 25». К номинальным звездам вроде бы добавили и юных хоккеистов.

Напоминаем: название «России 25» не связано с ограничениями по возрасту в заявке. Границ не существует никаких, но есть заявленное желание по примерной средней возрастной цифре. Формально оно соблюдается, но разговоры про представительство в сборной разных клубов и силу игроков – явное преувеличение. Ориентиры этой сборной давно всем понятны.

А тут еще и Владислав Третьяк дает странные сравнения.

Третьяк хочет от «России 25» командных побед, а отсутствие лучших (даже из КХЛ) объясняет так: «Мы сейчас могли собрать всех звезд, но если бы они вышли без желания, мы бы ничего не выиграли. У нас уже был такой случай. В Санкт-Петербурге в 2000 году мы проводили чемпионат мира. Буре забивал по 50 голов, Жамнов, все в НХЛ играли. Были звезды, а команды не было ».

Что вы услышали в этом выступлении?

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский никакой проблемы не видит и поддерживает позицию руководства ФХР и «России 25». В интервью «Советскому спорту» он пояснил: «Уровень здесь гораздо выше, чем в сезоне в целом. Все лучшие игроки собраны» . Такая позиция смотрится необычно. Получается, что Гусев, Ткачев, Голдобин и другие к лучшим уже никак не относятся.

Рашевский не согласен с позицией Третьяка? Или наоборот?

Задачи «России 25» – победы над Беларусью и Казахстаном, яркая и атакующая игра. Именно это и проговаривается публично. Для Третьяка и всей ФХР факт победы важен всегда. Вспомните хотя бы разнос основной сборной после проигранного Кубка Первого канала. Решать все это в основном будут именно хоккеисты СКА. Сначала посмотрите уже на этот полный состав от 22 апреля (момент начала сбора).

Пока будем отталкиваться от него, но есть нюансы.

«Россия 25» заранее объявила окончательный состав на майские матчи. Ранее мы отдельно подсвечивали необычных игроков, но заявка уже изменилась. Семен Синяткин, Григорий Осипов, Владислав Романов – в список добавились сразу три человека из «СКА-1946». Все они в сезоне-2023/24 выиграли Кубок Харламова, обыграв в финале «Локо» (4-1). Романов стал MVP плей-офф.

Ротенберг этим решением всех запутал. В официальной заявке до этого числились 17 хоккеистов, которые представляют СКА. В их число уже входили защитники Арсений Коромыслов и Иван Выдренков. Сам тренер «России 25» приписал их к новичкам сборной (вместе с Романовым и другими), поэтому большинство СМИ ошибочно посчитали число игроков СКА в сборной – 22.

Вратарь Сергей Иванов провел сезон в аренде в «Адмирале», но уже вернулся в СКА. На презентации «России 25» его не было: в контрольной игре участвовали четыре вратаря. Кто они: Никита Серебряков (СКА), Артемий Плешков (СКА), Егор Заврагин («Югра»), Евгений Волохин («Югра»). Инсайдеры писали об интересе к Заврагину (сейчас) и Волохину (ранее) со стороны СКА.

Зато там же появились Иван Ремезовский и Владислав Сапунов – еще два хоккеиста из «СКА-1946». Об их включении в заявку ничего не говорилось. Если все-таки убирать Иванова и добавлять их, то в составе сборной оказываются 20 игроков из системы СКА . Это на одного больше, чем год назад.

При этом Ротенберг рассказывает о представительстве из десяти клубов. Еще раз напомним: прямо сейчас мы считали игроков СКА в сборной России. Без этого не обходится каждый матч такой сборной России.

Опыт прошлого тура сборной доказывает: игра за «Россию 25» становится еще и своеобразным просмотром игроков для СКА. После майских игр 2023-го в СКА в итоге оказались Андрей Чивилев и Никита Серебряков. Теперь подобное будущее может ждать Егора Заврагина и Артура Тянулина. Интересно, что Чивилев приехал в сборную всего после 17 матчей за СКА в сезоне-2023/24.

Как к возможному просмотру в СКА через «Россию 25» относится лидер «Сочи» Артур Тянулин? Он все это воспринимает по-другому – делает акцент конкретно на игре в составе сборной. Ее связь со СКА на восприятие не влияет, а Тянулин еще и хвалит Ротенберга за работу: «Отличный молодой специалист, заряженный, который хочет выигрывать в каждой игре . Так что одно удовольствие».

Разочаруем Тянулина: одно восхищение Ротенбергом совсем не гарантирует попадание в СКА. В случае с Матвеем Мичковым подобная позиция как раз привела его в «Сочи».

Сборная сыграет в двух городах России – это точно работа над популяризацией хоккея?

В мае 2024-го тур «России 25» существенно сократился в сравнении с играми годовой давности. Тогда команда Ротенберга по два раза выходила в Астане и Минске, но провела и пять матчей внутри страны. Цепляли три города: Челябинск (2), Тулу (2) и Красноярск (1). В новом расписании значатся две игры в Астане (против разных соперников), а затем по одной в Минске, Омске и Туле.

Ротенберг не ошибается в одном: «Россия 25» в любом случае соберет практически полную посещаемость. Вот только число матчей и выбранные города слабо сочетаются с ее задумкой. Сокращение количества игр объясняется восстановлением хоккеистов. Ротенберг боится очередных травм, о которых постоянно рассказывает при упоминании сезона-2023/24 в КХЛ.

Выбор городов удивляет хотя бы тем, что в Омске и Туле популярность хоккея и без этого остается высокой. «Авангард» не так давно вернулся в город на совершенно новую арену, поэтому почти в каждом матче собирает аншлаги. Тульский АКМ дошел до финала Кубка Петрова, где проиграл «Нефтянику». Путь команды к серебру ВХЛ в Туле отслеживали, да и сборную там уже видели.

Еще одна сомнительная история от Ротенберга – сравнение позиций матчей «России 25» и финалов КХЛ: «Мы хотим своей игрой доказать, ребята хотят играть, показать яркий хоккей, чтобы как можно больше зрителей было у телевизионных экранов. Хотим рекорды установить по рейтингам в хоккее. То, что мы видели в КХЛ – рейтинги низкие финалов. Мы с этим не согласны».

«Россия 25» показывает красивую картинку, но действительно ли она подходит для массового зрителя? Разве матч «Россия 25» – Беларусь, повторяющийся несколько раз за год, выглядит ярче финальной серии в КХЛ? Ротенберг уже привычно обещает подведение итогов после завершения тура. Год назад он рассказывал о суммарном охвате аудитории в 187,3 млн человек.

Какую цифру озвучит теперь?

Фото: t.me/rusicehockey ; fhr.ru