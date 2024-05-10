«У нас выбили зубы, кровь». Как закипеть против Беларуси – инструкция от Ротенберга

Репортаж из Тулы.

Третий период матча «России 25» и Беларуси в Туле. Команда Романа Ротенберга выигрывает 3:2. Обычная борьба за шайбу завершилась взмахом клюшкой от белоруса Тимофея Ковгорени. Судьи ничего не зафиксировали, но на повторах видно : клюшка Ковгорени все-таки прилетела в лицо Валентину Зыкову. Сам Ротенберг разглядел этот момент со скамейки.

В тишине раздался нераспознанный крик в адрес арбитров. Они все еще совещались под пронзительный взгляд тренера сборной. Во второй раз за матч он обратился к судьям, чтобы те наконец-то приняли решение в пользу «России 25». Роман успокоился лишь в момент, когда они смотрели повтор и выписывали хоккеисту Беларуси двойной малый штраф.

Разве возможно другое решение под таким давлением?

«Россия 25» дважды реализовала это большинство и решила все вопросы. Итоговый счет матча – 6:2. В этой игре прервалась сухая серия вратаря Артемия Плешкова (188 минут 25 секунд). ФХР ранее признала ее рекордной с момента дебюта в сборной: Плешков превзошел достижение Евгения Набокова (128 минут). В мае сборная Ротенберга выиграла все четыре матча с общим счетом 17:2.

Почему же Роман так остро отреагировал на обычный эпизод? Даже в такой рядовой встрече сборная потеряла игрока. Во втором периоде Захар Бардаков упал и при помощи партнеров уехал на скамейку. Тогда судьи вообще не просматривали момент, но Ротенберг совсем не принимал неожиданную потерю.

Вы не могли видеть этого в трансляции, но Ротенберг разводил руками и спорил с арбитрами. Не помогло – оставалось лишь наблюдать за болью Бардакова.

Может показаться, что это важный матч сборной на международном турнире. Но нет: Россия по-прежнему исключена из всех соревнований и продолжает турне по городам под тегом «Россия 25». Там всегда играет с Беларусью (один раз и с Казахстаном).

«Россия 25» стала формальностью – называйте ее сборной России и никогда не ошибетесь

Конечно, Роман Ротенберг снова говорил о судьях. Такое происходило и во время вылета СКА из плей-офф КХЛ (1-4 в серии с «Автомобилистом»). После матча «России 25» с Беларусью Ротенберг не сдерживался : «У нас переломы, выбили зубы, кровь – серьезная битва. Не понимаю вообще судейство – удивительно судят».

По частностям в его позиции ничего не меняется, но глобально заметен серьезный рост амбиций.

Больше двух лет мы наблюдаем за такими играми сборных. Внешне они подаются ярко: турне из матчей с Беларусью призвано показать топ-уровень и готовность к сильным соперникам. Кажется, результаты предыдущих матчей против Беларуси (6:0 и 4:0), а заодно и преимущество по броскам в створ в этом (58:23) говорят лишь о разном уровне команд.

За два года «Россия 25» Ротенберга все равно пережила модернизацию. Так вышло, что без рассуждений об этом нельзя обойтись ни в одном тексте про сборную. Мы проговаривали эту мысль, когда рассказывали о презентации нового состава в Новогорске. Оставим здесь и сейчас: «Россия 25» окончательно заменила основную сборную. В текущих условиях ее существование невозможно.

Массовый зритель точно не заметит разницу между двумя командами. Перед новым матчем диктор объявил, что в сборной России есть игроки из 21 города. На табло прописывались обычные названия России и Беларуси. На трибунах – зрители с плакатами в поддержку России. Бренд «России 25», который так долго продвигал Ротенберг, окончательно утратил идентичность.

Единственное напоминание о «России 25» – видео на кубе, где демонстрируются детали ее истории. Интересно, что упоминался и Кубок Первого канала. Он назывался самым крупным домашним международным турниром. То, что других турниров у сборной России сейчас в принципе нет, замалчивается. Как и регулярно забываются отдельные поражения от Беларуси.

«Россия 25» быстро стала сборной России. Роман Ротенберг – ее главный тренер, а не локальный представитель собственного проекта. Не зря же он находится рядом с президентом ФХР Владиславом Третьяком, когда тот подписывает важные документы. Например, договор о сотрудничестве между ФХР и Федерацией хоккея Турции.

Сам Ротенберг давно ничего не скрывает. Вот его разговоры о больших вещах после матча «России 25» и Беларуси в Омске: «Наша задача – превзойти рекорды великой сборной СССР, превзойти эти достижения. Мы будем к этому стремиться, но для этого нужно правильно развивать наших детей».

Возможности для реализации этих идей он видит в «России 25».

Зачем же «Россия 25» постоянно играет в Туле, если у нее такие великие цели?

Новое турне «России 25» отличается от предыдущего хотя бы количеством городов. Весной 2024-го сборная играет только в Омске и Туле. Репортаж с омского матча найдете по ссылке . По тульскому важно проговорить: для команды Ротенберга этот город превращается в любимый (вместе с Петербургом).

В 2023-м «Россия 25» играла в Туле даже два раза. Те матчи проходили 12 и 13 мая. Сейчас встреча всего одна, но 9 мая. Хоккеисты попали на парад. Параллельно шло взаимодействие с местным АКМ. Ротенберг позвал на тренировки сборной двух игроков из тульского клуба – Дениса Попова и Дениса Почивалова.

Больше интересного заметно в деталях вокруг игры.

Такой хоккейный вид можно поймать, если смотреть на улицу со стороны стадиона:

Время старта матча «России 25» и Беларуси сдвинулось на полчаса. От очередей на входе это не избавило.

Оформление стадиона частично переделали под «Россию 25». Выглядело так, будто сборная базируется тут вместе с АКМ.

«Красная машина» – примерно везде:

Стенды внутри стадиона напоминали о легендах сборной:

И об успехах из прошлого:

Публично подавалось, что на игру выкуплены все билеты. Вот только свободные места на каждом секторе к моменту стартовой сирены все равно виднелись. Часть трибуны за воротами заняли дети в форме АКМ. Они эмоциональнее остальных радовались голам сборной, а после матча праздновали победу в кругу. В третьем периоде по трибунам прошла волна.

Одна из задач «России 25» – развитие хоккея в регионах. Думается, Ротенберг и проявляет это желание через поездки в Тулу. В феврале 2023-го он поздравлял АКМ с первым выходом в плей-офф ВХЛ: «По работе наших коллег из Тульской области можно убедиться, что за короткое время можно сделать регион, где хоккей был не очень популярен, полностью хоккейным».

За год АКМ так прогрессировал, что доминирует в ВХЛ над «СКА-Невой». В текущих реалиях игра «России 25» и Беларуси перед тремя тысячами зрителей считается фактором, еще больше влияющим на развитие спорта. Пока мы свыкаемся с этой мыслью, турне сборной по датам накладывается на ЧМ. Он пройдет без участия России, но ее новый матч это не испортит.

«Россию 25» ждет заключительная игра с Беларусью – 11 мая в Минске.