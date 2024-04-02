Исследуем названия российских клубов. Отсылки к богам, авиации и даже просто случайные числа

Большой гид от Юрия Истомина.

Бренды в наших командных видах спорта довольно однообразны – почти в каждой лиге есть свои «Динамо», «Торпедо» или «Спартаки». Пора разобраться, почему эти слова ассоциируются со спортом и как появились более изобретательные названия – например, «Пересвет», «Химик-Август» или «Салют».

В честь кого и чего названы футбольные клубы? На первом месте – города, на втором – природные объекты, есть одно животное

За основу взяли профессиональный футбол – действующие клубы трех сильнейших лиг (включая команды, покинувшие дивизион А после осенней части чемпионата). Получился список из 52 клубов. Дивизион Б, где еще 60 участников, многие из которых зачастую не доживают до конца сезона, заслуживает отдельного большого исследования.

🏢 Названия городов встречаются 11 раз, включая «Пари НН», у которого сокращенный до аббревиатуры топоним сочетается с брендом титульного спонсора.

Сюда же бонусом в теории можно добавить «Ленинградец», хотя команда официально представляет Ленобласть, а жителей региона ленинградцами почти никто не называет. Косвенно подходит «Чертаново» – бывшая деревня, ставшая частью Москвы. Но эти клубы в нашей диаграмме все же попали в группу «Другие».

🏔️ Отдельная тема для нейминга – природные объекты, причем однозначно трактовать некоторые названия тоже бывает непросто. Скажем, Урал – единственные в нашем списке горы. С «Енисеем», «Иртышом» и «Волгой» тоже все однозначно. К ним можно добавить «Кубань», хотя под этим топоним подразумевают не только реку, но и весь Краснодарский край (второй пример названия по региональному признаку – «Алания», причем официально оно считается равнозначным для республики Северная Осетия). Принадлежность к реке олицетворяет астраханский «Волгарь», а к морю – новороссийский «Черноморец». Сюда же добавим и калининградскую «Балтику».

🚂 Можно выделить группу клубов, названных по рукотворным объектам и предметам: «Локомотив», «Ротор», «Торпедо», «Динамо», а также «Крылья Советов» и «Рубин». Почему здесь оказались самарская и казанская команды, поясним чуть позднее.

🛠️ Профессии – еще один фундамент. В списке четыре таких команды, причем род деятельности ни разу не повторяется: «Шинник», «Текстильщик», «Нефтехимик» и «Металлург». В похожую категорию попадают КАМАЗ (название предприятия) и «Арсенал» (очевидная связь с ВПК).

Армейская тема встречается дважды: ЦСКА и «СКА-Хабаровск». В теории к ним можно добавить курский «Авангард» – этим словом называют передовые отряды. Впрочем, оно часто используется и в переносном смысле, так что прибережем для раздела «Другое».

👤 Имена людей отражаются в названиях клубов четыре раза. Живший в I до. н. э. гладиатор Спартак упомянут дважды (Москва и Кострома), а экс-глава Чечни Ахмат Кадыров и предприниматель Андрей Чайка – по разу. Да-да, клуб из села Песчанокопское назван в честь человека, а не птицы, так что саратовский «Сокол» вне конкуренции – других животных в нашем перечне нет.

А что с названиями спортивных обществ? Откуда они взялись?

«Динамо»

Самое распространенная название в российском футболе. Даже если отбросить фарм-клубы, команд под знаменитым брендом во всех лигах (включая Дивизион Б) наберется аж девять штук – из Москвы, Махачкалы, Брянска, Петербурга, Вологды, Барнаула, Ставрополя, Кирова и Владивостока.

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Завод «Динамо»

Слово «Динамо» настолько плотно ассоциируется со спортом, что его первоначальный смысл давно отошел на второй план. В переводе с греческого оно обозначает «силу». Отсюда – «динамика» (подраздел физики, изучающий причины изменения механического движения), «динамит» и, конечно, «динамо-машина».

В начале XX века в Москве работал завод «Динамо», где трудился Леонид Недоля-Гончаренко. После революции он стал начальником политотдела Московского округа войск Государственного политического управления при НКВД и в 1923-м участвовал в создании спортивного общества. Звучали разные варианты: «Вымпел», «Сила», «Стрела», но всем понравилось предложение Недоли-Гончаренко – «Динамо». Он напомнил, что значит это слово на греческом, так что сотрудники силового ведомства увидели в новом бренде что-то близкое к их профессии. В 1932-м у общества появился еще и звучный девиз авторства Максима Горького: «Динамо» – это сила в движении».

«Спартак»

Здесь все сложнее и загадочнее. Болельщики клуба зачастую вспоминают легенду из книги Андрея Старостина 1978-го «Встречи на футбольной орбите». Он вспоминал, как его брат Николай в разгар спора о названии команды обратил внимание на роман Рафаэлло Джованьоли «Спартак».

Намного позже эту версию опровергал Владимир Маслаченко, ссылаясь на разговор с самим Николаем Старостиным. Якобы основатель клуба назвал историю про Джованьоли мифом. В действительности же братья вдохновились Группой Спартака – марксистской революционной организацией, существовавшей в конце 1910-х в Германии. По сути, это был немецкий аналог большевиков. Группу возглавляли Роза Люксембург, Карл Либкнехт и Клара Цеткин, позже ее переименовали в Союз Спартака, а в 1919-м она стала частью более массовой Коммунистической партии Германии. Впрочем, связь с гладиатором тоже очевидна – группа вдохновлялась античным сюжетом.

«Торпедо»

Без погружения в историю не поймем и происхождение названия «Торпедо». С латинского torpedo переводится как «оцепенение» – то самое состояние, в котором последние десятилетия пребывают болельщики команды. Этим же словом римляне называли электрических скатов, а позже оно попало в другие языки. В начале XX века во Франции представили новые автомобили (более быстрые и изящные по сравнению с предшественниками), и за ними закрепился эпитет la torpille – «обескураживающие». А тип кузова прозвали «торпедо» – немного приземленная машина с вытянутым корпусом, зачастую – без крыши. Как раз такая много лет украшала логотип московского футбольного клуба «Торпедо».

Название закрепилось за спортивным обществом и командой в 1936 году. Считается, что его предложил российский и советский конькобежец Яков Мельников. Хотя модели с кузовом «торпедо» в то время уже были неактуальными, слово по-прежнему символизировало скорость и маневренность.

Красивых историй про спортивные общества «Зенит» и «Локомотив» нет. Зато она есть у «Крыльев Советов»

ДСО профсоюза работников авиационной промышленности появилось в 1936-м. За семь лет до этого в первый полет отправился самолет ПС-9 (он же АНТ-9). Один из первых в СССР пассажирских лайнеров вскоре отправили в международные рейсы – как наглядную рекламу достижений советских инженеров.

Для европейского турне борт получил еще одно название – «Крылья Советов». Экипаж самолета состоял из пилотов, журналистов и даже художника. По пути они посетили шведский Травемюнде, Берлин, Париж, Рим, Марсель, Лондон, снова Париж и Берлин, Варшаву, а затем вернулись в Москву.

Случались инциденты: в небе над Марселем борт чуть не рухнул, пришлось срочно садиться в поле, где паслись бараны. Благодаря новому самолету и затяжному турне словосочетание «крылья советов» крепко вошло в обиход – так называли уже всю авиацию СССР, даже военную.

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«Салют» назвали в честь салюта 1943 года. А «Рубин» – тезка радиолокационной станции

В России хватает уникальных названий профессиональных клубов. Например, белгородский «Салют» – единственный в своем роде. Команда выступает под этим брендом с 1970 года – переименование совпало с 25-летием со дня окончания Великой отечественной. Название тоже отсылает к конкретной дате – 5 августа 1943-го, когда в Москве прогремел первый за годы войны салют после освобождения Белгорода и Орла в Курской битвы. Так что если в российском спорте появится еще один «Салют», обыгрывающий те же смыслы, он должен представлять соседний Орел.

«Факелов» в нашем спорте больше – помимо воронежского футбольного, есть еще, например, новоуренгойский волейбольный. Как и в случае «Салюта», название вполне можно связать с конкретным событием. До 1977-го Воронеж представлял «Труд», но после передачи команды Конструкторскому бюро химавтоматики случился ребрендинг. Когда бюро разрабатывало двигатели для космических ракет, опытный образец выдал из сопла мощное пламя. Главный конструктор Виктор Скачилов посчитал, что аналогия с огнем подойдет футбольной команде, и предложил переименовать ее в «Факел». Позже название меняли несколько раз – то по воли спонсора, то из-за банкротства и восстановления клуба. Но бренд, придуманный почти полвека назад на испытательном стенде ракетных двигателей, жив до сих пор.

Происхождение названия казанского «Рубина» также связывают с реально существовавшим устройством. В столице Татарстана находится Авиазавод имени Горбунова. В 1950-е на нем выпускали бомбардировщики Ту-16, на которые устанавливали радиолокационные станции «Рубин». Легенда гласит, что директор предприятия Николай Максимов очень любил футбол, и именно он в 1964-м предложил переименовать «Искру» в «Рубин».

В российском футболе встречается древнеславянское божество, герой Куликова поля и название месяца. А еще – рандомные числа

Некоторые клубы при выборе названия вдохновляются событиями аж XIV века (причем, скорее всего, вымышленными). С 2015 года в подмосковном Домодедово играет «Пересвет» . Команду основал бывший футболист Алексей Карбовский, который из-за травмы не запустил профессиональную карьеру и пошел работать в уголовный розыск. Позже он владел охранным предприятием, а еще посещал епархиальные курсы. Однажды Карбовский посчитал, что путь к вере лежит через футбол, и создал команду, которая могла бы стать проводником православия среди болельщиков. В составе – в основном крещенные, хотя запрета на другие религии нет.

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Вариантов для названия было два: «Торпедо» (в честь подольского клуба, где воспитывался Карбовский) и «Пересвет». «До шести лет – пока не случился Чернобыль – жил у бабушки в Брянской области, – рассказывал президент клуба в интервью Sport24. – Там же меня крестили, хотя это было еще глубокое советское время. Так вот у бабушки в комнате висели два вышитых ковра: на одной стене красовались «Три богатыря», напротив – как Пересвет бьется с Челубеем. Я на этом вырос, это вопрос моей земли».

Сражение монаха Александра Пересвета с ордынскими воином Челубеем – известный эпизод Куликовской битвы 1380 года. По преданию, она случилась перед баталией, а участники убили друг друга одновременно. Пересвета похоронили в Москве и причислили к лику святых. Существовал ли Челубей на самом деле – большой вопрос. Скорее всего, эта история – красивая выдумка.

«С нами Бог!» вполне могут скандировать и фанаты «Велеса» . Московский клуб выступает под этим брендом с 2016-го, а унаследовал его у главного спонсора – инвестиционной компании «Велес Капитал» (собственник команды Евгений Шиленков – заместитель гендиректора фирмы).

Велес – древнеславянский бог, которого изображали с бычьей головой. Есть версия, что другое имя мифического персонажа – Волос, хотя, возможно, это разные существа. Велес был богом скотоводов, ремесленников и торговцев. Его особенно почитали, например, ильменские словени, чьим центром позже стал Новгород. Велеса даже изобразили на памятнике Тысячелетия России, установленном в 1862-м в новгородском кремле.

Некоторые клубы пытаются совмещать оригинальные и коммерческие названия. Скажем, во Второй лиге от поселка Вурнары в Чувашии еще в прошлом году играл «Химик-Август» . Здесь находится Вурнарский завод смесевых препаратов, где производят пестициды для защиты растений. Это главное предприятие для основанной еще в 1990-е компании «Август». В 2004 году в поселке появилась команда «Химик», а позже к ее названию добавили бренд фирмы.

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И все же главный претендент на самый странный нейминг в российском футболе – уже несуществующий клуб «Псков 747» . Команду, основанную в 2006-м, распустили в 2020-м. Прежде главным городским клубом был «Псков-2000». И если 2000 в названии еще можно связать с наступлением нового тысячелетия (переименование случилось в 2001-м, до этого это был просто «Псков»), то происхождение «747» – почти загадка. Нет, город был основан не в 747 году, а в 903-м. И телефонный код Пскова – не 747, а 8112.

Севастьянов – еще до того, как возглавил «Псков 747»

Единственное вразумительное объяснение дал президент клуба, бывший хоккеист юношеской сборной Эстонии (а еще актер, сыгравший, например, подельника «Круглого» в фильме «Брат» и капитана корабля в «Особенностях национальной рыбалки») Алексей Севастьянов: «Я пришел к цифрам, цифры пришли ко мне. Есть нумерология. Цифры собрались в моей жизни. Так сложилось, что где-то у меня был 4-й номер, где-то 7-й. Это не число 747, это три цифры – семь, четыре, семь. Самым удивительным было увидеть, что я родился в 19:47, то есть в 7.47 вечера».

Фото: РИА Новости ; pastvu.com /mchpv; fantlab.ru ; commons.wikimedia.org /Tres Sport, shakko; vk.com/fcperesvet ; kinopoisk.ru