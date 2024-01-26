Штат Сан-Паулу – это Калифорния с трущобами. Здесь делают самолеты и живут русские старообрядцы

Юрий Истомин – о городе и регионе.

Теперь на Sports.ru есть эксклюзивные трансляции: мы бесплатно показываем бразильскую лигу Паулиста – чемпионата штата Сан-Паулу. Помимо одноименной столицы здесь находятся Гуарульюс, Сан-Бернарду-ду-Кампу, Кампинас, Сантус (да, в отличие от клуба «Сантос» по-русски топоним принято писать через «у») и другие города.

Самое время познакомиться с этим колоритнейшим местом. Кто, как и когда сделал его таким? И что там посмотреть?

Штат назван в честь, пожалуй, главного проповедника христианства. Имя апостола Павла в Бразилии увековечил Орден иезуитов

Бодрый седовласый старичок в белоснежных одеждах и с нимбом на голове – так выглядит талисман футбольного клуба «Сан-Паулу».

Этот образ возник в 1930-х – его выдумали карикатуристы местной A Gazeta Esportiva. Маскота прозвали Санто-Паулу, чтобы не путать с названием команды. Фактически перед нами апостол Павел – один из главных христианских святых. В его честь названы клуб, город и штат.

Впервые европейцы ступили на берега современной Бразилии в 1500 году. Через десять лет до земель недалеко от нынешнего Сантуса добрался португальский моряк Жоао Рамалью, а в 1532-м колонисты основали городок на побережье – Сан-Висенти. Отсюда в глубь континента в 1554-м вышли несколько иезуитских монахов – членов духовного ордена. Они приплыли на новый континент, чтобы проповедовать христианство и крестить коренных жителей Южной Америки.

Пройдя вверх по течению реки Тиеты, они основали небольшое поселение. Известна точная дата – 25 января, когда католики празднуют День обращения апостола Павла. По преданию живший в I веке н.э. гонитель христиан Савл по дороге в Дамаск увидел яркий свет и ослеп. К нему обратился Бог, который клеймил Савла за нападки на христианские общины. Добравшись до Дамаска, фарисей прозрел, обрел веру и принял имя Павел. В дальнейшем он распространял учение Иисуса Христа по Ближнему Востоку, Греции и Малой Азии. Считается, что благодаря Павлу оно вышло за пределы еврейской общины и превратилось в массовую религию, охватившую многие провинции Римской империи.

Речи апостола зафиксированы в так называемых письмах или посланиях. Это проповеди и публичные обращения Павла к разным народам и жителям античных городов: римлянам, евреям, галатам, коринфянам, фессалоникийцам и так далее. Церковь считает каноничными 14 посланий – они наравне с четырьмя Евангелиями вошли в официальную версию Нового завета.

Иезуиты, высадившиеся в Бразилии, посчитали хорошим знаком, что нашли удачное место для поселения именно в День обращения апостола Павла. Они видели миссию в продолжении дела святого. Основанную монахами колонию назвали в его честь – Сан-Паулу. За почти 500 лет она разрослась до крупнейшего города Южной Америки – сегодня здесь проживают минимум 12 миллионов человек.

В Сан-Паулу жили не только выходцы из Португалии. Британцы завезли футбол, итальянцы – виноделие, а в XX веке приехали русские старообрядцы

Бразилия – бывшая португальская колония. Ее столицей сначала назначили Сальвадор, а в XVIII веке – Рио-де-Жанейро. Оба города находятся севернее Сан-Паулу – оттуда ближе добираться до Европы, так что южная часть страны была не так развита. Колонисты переезжали сюда ради свободной земли для плантаций, где выращивали кофе и сахарный тростник. Главной рабочей силой сначала стали местные индейские племена, а затем чернокожие рабы, привезенные из экваториальной Африки. Так постепенно менялся национальный состав колонии и появлялась новая этническая общность – бразильцы.

В 1822-м колония получила независимость, а к концу XIX века этот коктейль разбавили англичане, французы, немцы, итальянцы, поляки и другие народы. Британцы массово приезжали и раньше – прежде всего из-за тесных торговых связей с Португалией. Когда страна обрела самостоятельность, многие из них поступили на военную службу. Например, родившийся в Ноттингемшире Джеймс Нортон в 1830-е был командующим бразильским флотом. Ну а позже благодаря англичанам в штате Сан-Паулу заиграли в футбол. Некоторые клубы до сих пор чтят большую роль в развитии бразильского спорта. «Коринтианс» был основан в 1910-м игроками с португальскими и испанскими корнями, но его назвали в честь лондонского «Коринтиана» – любительской команды, гонявшей в турне по всеми миру.

Еще одна причина миграции из Европы – нехватка рабочих рук. В Сан-Паулу и окрестности ехали ради лучшей жизни, причем довольно массово. Тенденция усилилась в 1888-м, когда правительство Бразилии запретило рабство – последним из всех государств Западного полушария.

Например, в середине XIX века 10% всех жителей города были этническими немцами. В 1879-м они основали в Сан-Паулу двуязычную школу для эмигрантов, которая существует и сегодня – как Колледж Висконде де Порто Сегуро. В те же годы мигранты начали обустраивать Кампус-ду-Жордау – городок, больше напоминающий альпийскую деревеньку, где даже сейчас многие говорят на немецком.

Штат стал новым домом и для тысяч итальянцев – здесь селились до 70% выходцев с Апеннинского полуострова. Считается, что благодаря итальянцам в Сан-Паулу выращивают много винограда для производства вина.

В XIX веке в стране появилась большая польская диаспора. По некоторым оценкам, сегодня в Бразилии проживает до 3 млн человек с польскими корнями – больше только в США, Канаде, ну и самой Польше. Большинство осело в соседнем с Сан-Паулу штате – Паране. Но, к примеру, оперный певец Пауло Сот, известный по выступлениям в Милане, Париже, Нью-Йорке и на других крупных сценах, – родом именно из Сан-Паулу. В его жилах тоже польская кровь – родители Сота эмигрировали после Второй мировой.

В Бразилию уехали и многие евреи. Первые прибыли в Сан-Паулу еще в годы Португальской империи, чтобы спастись от гонений в Европе. В XX веке они перебрались на другой континент после прихода к власти в Германии Гитлера. По данным за 2010-й, в штате проживают 50 тысяч евреев, из которых 47 тысяч – в главном городе. Во второй половине XX века в Сан-Паулу открылся Еврейский благотворительный фонд имени Альберта Эйнштейна. В 1971-м при нем появилась больница, названная в честь великого физика-теоретика.

Русские тоже живут в Сан-Паулу, причем довольно давно. После революции 1917 года многие старообрядцы уехали из России. Сначала часть из них обосновалась в Китае, но там тоже было неспокойно. Так староверы оказались в Южной Америке – в Аргентине, Уругвае и Бразилии.

Плодородные земли штата Сан-Паулу прекрасно подходили для фермерства. Здесь появилась русская община, одним из центров которой стало местечко Вила Альпина. В 1929-м тут началось строительство старообрядческой молельни. Нововеры тоже поселились рядом – в Сан-Паулу до сих пор находится Никольский собор.

В Сан-Паулу есть своя Кремниевая долина, развита промышленность и аграрный сектор. Но в трущобах живут миллионы

Хотя Рио-де-Жанейро – самый известный за пределами страны город, а правительство заседает в отстроенном всего полвека назад Бразилиа, роль штата Сан-Паулу – огромна. Это как Калифорния для США. Сан-Паулу обеспечивает до трети ВВП, это важнейший для экономики штат, где работает крупнейшая биржа Южной Америки, несколько гидроэлектростанций, большой порт и ряд крупных производств.

Именно в Сан-Паулу зародилась бразильская автомобильная промышленность. Еще в 1920-х Ford выпускал для местного рынка легендарную модель «Т», а позже подключились General Motors и Volkswagen. Также в штате расположена штаб-квартира и одно из предприятий компании Embraer – третьего по величине производителя пассажирский самолетов после Airbus и Boeing.

Сан-Паулу и Калифорнию сближает развитый IT-сектор. Высокотехнологичные компании Бразилии квартируются в Кампинасе, расположенном в 100 километрах от столицы штата. Сегодня город называют бразильской Кремниевой долиной – за высокую концентрацию офисов, предприятий и исследовательских центров. Она формируется с 1990-х годов на территории Unicamp вокруг местного университета – в разные годы здесь открылись бразильские филиалы IBM, Dell, Samsung, Alcatel, Bosch, Texas Instruments и многих гигантов электроники. Со временем к ним подключились IT-стартапы, например, пышно расцвели необанки по типу Revolut.

Штат может гордиться и сельским хозяйством. Хотя Бразилия ассоциируется прежде всего с кофе, сегодня она поставляет на зарубежные рынки и другие культуры. В регионе Сан-Паулу прекрасно растут цитрусовые, пшеница, сахарный тростник, арахис, картофель и многое другое. Объемы – очень солидные. Например, в 2022-м власти штата рапортовали о сборе рекордных 11 млн тонн зерна, что довольно много для одного региона. Этого хватит, чтобы целый год обеспечить потребности всей Индонезии.

И все же в Сан-Паулу (как и в целом в Бразилии) мощный разрыв между бедными и богатыми. Самый очевидный признак неравенства – огромные трущобы, которые окутали крупнейшие города штата. Только в городе Сан-Паулу, по данным за 2010-й (информации свежее в открытом доступе нет), в фавелах проживало около 2 млн человек. В Рио-де-Жанейро население фавел оценили в 1,3 млн. И хотя в Рио в целом в два раза меньше людей, там число жителей фавел постепенно сокращается, а в Сан-Паулу более-менее стабильно или даже растет.

Здешние трущобы тоже расположены на склонах холмов: хаотичные кирпичные и фанерные коробки, мусор, антисанитария и дети с мячом – типичная картина для многих районов Сан-Паулу.

Что посмотреть в штате Сан-Паулу?

Собор Сан-Паулу

В столице штата, несмотря на солидный возраст по южноамериканским меркам, не так много исторических районов с богатой архитектурой. Если вам нравятся шпили, обязательно посмотрите на Кафедральный собор в неоготическом стиле. Его начали строить в 1913-м, а закончили только в 1954-м. Место – намоленное. Первую церковь здесь построили еще португальские колонисты в конце XVI века.

Аллея Бэтмена

Сан-Паулу – рай для ценителей уличного искусства. Лет 10 назад в городе подсчитали, что общая площадь всех закрашенных граффити поверхностей превысила полторы тысячи километров. Сейчас эта цифра, скорее всего, больше. Начать осмотр лучше с Аллеи Бэтмена – это неофициальное название небольшой улицы в районе Вила Мадалена. В 1980-х здесь появилось граффити с изображением супергероя DC, а сегодня все стены украшены пестрыми и местами психоделическими полотнами. Впрочем, это не какой-то заповедник стритарта, а лишь самая известная достопримечательность города. Сан-Паулу изрядно исписан – от небольших граффити на электрических щитах до огромных муралов на многоэтажках.

Кстати, уже более десяти лет в разных местах Сан-Паулу появляются сюжеты, где Пеле обнимает и целует Мону Лизу, Сальвадора Дали, Мэрилин Монро, Джона Леннона, Боба Марли, Бэтмена (на фото выше), Эми Уайнхаус и других героев. Это работы бразильского графического дизайнера Луиса Буэно. Он считает, что когда таланты объединяются, их эффективность максимизируется – и в этом суть футбола.

Храм Соломона

Одна из самых странных достопримечательностей столицы – «Третий храм». В 2014 году в районе Брас открылась копия храма Соломона – главной святыни древних иудеев. Храм Соломона в Иерусалиме разрушило Вавилонское царство в VI веке до н. э. Позже на его месте построили новый, но его уничтожили уже римляне. В Сан-Паулу воздвигли «копию» первого – это проект основной в Бразилии Всемирной церкви «Царство Божие». «Копией» величественное сооружение можно назвать с большой натяжкой – никто точно не знает, как выглядит оригинал. Но определенно можно сказать, что в Сан-Паулу появился огромный зал для религиозных собраний, где повсюду встречаются символы иудейского и христианского культа.

Пляжи Сантуса

Сан-Паулу находится не на берегу, поэтому ради пляжного отдыха придется проехать 80 километров в соседний город. Конечно, Копакабана в Рио – гораздо более раскрученный бренд, но побережье Сантуса тоже впечатляет. Чистый песок, ласковое море, отели на любой вкус и коктейли с зонтиками. А еще сюда съезжаются любители серфинга и парапланеристы – ради полета с парашютом придется подняться по канатной дороге на соседнюю гору.

Музеи футбола и Пеле

Естественно, штат Сан-Паулу – регион с запредельной концентрацией футбола. Купить билет стоит не только на трибуну «Палмейраса» или «Коринтианса», но и в один из музеев (а лучше в оба). В 2008-м в городе Сан-Паулу открылся Музей футбола. Экспозицию сначала представляли как интерактивно-мультимедийную, хотя с тех пор она технически устарела. Но в плане актуальности все по-прежнему на высоте: можно проследить эволюцию бутс и мячей, оценить по макетам масштаб старых арен, пересмотреть великие хайлайты и поиграть в кикер.

Музей Пеле находится в Сантусе. Он более традиционный, здесь собрано 2500 экспонатов, посвященных легенде.

Парк «Итатиая»

Сан-Паулу – огромный штат. Здесь несколько национальных парков, экотроп, гор, водопадов, а еще развиты кемпинги и походы. За природной красотой можно, например, отправиться в Национальный парк «Итатиая» на границе со штатом Рио-де-Жанейро. Здесь очень живописно. Особенно впечатляют каменные глыбы Прателейрас, которые чем-то напоминают Ленские столбы в Якутии. В здешних реках и озерах – кристально чистая вода, а в лесах растут орхидеи и обитает множество экзотических птиц.

Фото: Loïc Fürhoff on Unsplash;Gettyimages/Rodrigo Paiva, Victor Moriyama, Oli Scarff, Alexandre Schneider, Miguel Schincariol, Victor Moriyama; instagram.com/unicamp.oficial; East News/IMAGO/Luigi Bongiovanni/Imago Stock and People; icmbio.gov.br; en.wikipedia.org