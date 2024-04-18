«Байер» называют «аспириновыми». Кто изобрел средство и как оно работает?

Спортс фармацевтический.

«Байер» впервые выиграл Бундеслигу. Леверкузен празднует, а вместе с городом ликуют и боссы компании Bayer. Денис Пузырев подробно рассказывал ее историю , а в этом тексте поговорим об аспирине – одном из важнейший открытий в медицине, на котором и поднялся фармацевтический гигант.

Еще в древности знали о полезности веществ будущего препарата. Чтобы их добыть, понадобятся ива и нож

Ацетилсалициловая кислота – основа многих лекарств из ближайшей аптеки, из нее делают анальгетики и другие препараты. Вещество встречается в природе – например, в коре некоторых видов ивы. В интернете много рецептов обезболивающего из древесной коры для тех, кто оказался в экстренной ситуации вдали от цивилизации.

Серебристая ива – кладезь ацетилсалициловой кислоты

Больше всего кислоты содержится в серебристой иве. Из нее вырезают небольшой кусочек коры, на обратной стороне которой проглядывают розовые прожилки. Внешнюю часть отдирают, а внутреннюю промывают в проточной воде, разрезают на кусочки, оборачивают марлей или бинтом и завязывают. Получившийся «чайный пакетик» бросают в кипящую воду и варят в течение 20 минут. Постепенно жидкость потемнеет и в итоге будет похожа на гранатовый сок. Затем воду процеживают и дают остыть – анальгетик готов. Правда, ничего серьезнее легкой головной боли лечить им не стоит. А вообще, если есть возможность, лучше сгонять в аптеку за чем-то более надежным.

В древности торговых точек с крестом на логотипе еще не было, так что кора ивы часто выручала. Об этом мы знаем по переведенному в 1875 году папирусу Эберса – одному из старейших текстов о медицине. Его датируют XVI веком до н.э., в нем говорится о сахарном диабете, запорах, ожогах, заболеваниях нервной системы и многих других недугах.

Там же упоминались способы лечения, которые сегодня местами выглядят сомнительно. Например, запор предлагали лечить пивом с ягодами, а диабет – пшеничными лепешками. Деревья и кустарники тоже шли в дело – кедр, шелковица и ива. Последнюю использовали особенно охотно – так что о полезных свойствах коры знали еще в Бронзовом веке. Спустя 1000 лет отвары из ивы упоминаются в работах Гиппократа, а позже вариации рецепта кочевали из одного медицинского справочника в другой – вплоть до появления синтетических лекарств.

Впрочем, возможно, знакомство с ацетилсалициловой кислотой произошло даже раньше. На это указывают археологические находки севера Испании, где в 1994 году нашли останки неандертальцев. Во рту одного из них на молекулярном уровне оказались следы ромашки и тысячелистника. Скорее всего, цветки и листья жевали, чтобы облегчить страдания больного. Вообще, столь полезная кислота содержится во многих растениях: малине, землянике, вязолистной таволге, доннике, липе, ромашке и других видах.

Да-да, все правильно: когда во время ангины наворачиваете очередную баночку малинового варенья, вы действительно лечитесь.

Аспирин – первый синтетический препарат в мире. Создавший его ученый разработал героин

Возможно, мы бы так и ходили с ножом в поисках ивы, если бы не немецкий химик Иоганн Андреас Бюхнер. В 1828 году он выделил из коры салицин. В названии зашифровано происхождение вещества: slix – это ива по латыни. Наработки Бюхнера легли в основу опытов парижского ученого Шарля Жерара. Он вместе с врачом Морисом Дюпаном искал более современную альтернативу древним отварам, которые было бы проще готовить. К тому же чай из кусочков коры вызывал у некоторых пациентов побочные эффекты – прежде всего раздражение слизистой рта, горла и желудка.

Эксперименты по комбинированию салицина с разными веществами растянулись на много лет. Каких-то существенных прорывов Жерар не совершил, но заложил базу для последователей. В середине XIX века идея создания синтетического обезболивающего набирала популярность в научном мире, и в разработку включились многие лаборатории Европы.

Феликс Хоффман

У немца Феликса Хоффмана был сильный личный мотив изобрести препарат. Его отец мучился от артрита, поэтому ученый хотел, чтобы лекарство появилось как можно скорее. В 1894 году молодой ученый устроился в Bayer. Компанию основали еще в 1863-м, и при ней был крупный по тем временам исследовательский отдел. Проработав в нем три года, Феликс представил ацетилсалициловую кислоту – чистый анальгетик, готовый к промышленному производству. Так появился первый в мире коммерческий синтетический препарат (то есть созданный в лабораторных условиях), хотя в его основе по-прежнему была кора ивы или других растений. Хоффман считается разработчиком лекарства, но компоненты (ацетил и салицин) были синтезированы задолго до него, а сам он, возможно, лишь руководствовался теоретическими исследованиями главы лаборатории Артура Эйхенгрюна. К тому же роль Артура много лет игнорировали из-за еврейского происхождения ученого, а основные заслуги долго приписывали исключительно Хоффману.

Не все однозначно и с другим изобретением Феликса – диацетилморфином. Формально вещество еще в 1874 году впервые получил американец Алдер Райт, но тогда ему не нашлось применения. Спустя почти четверть века Хоффман самостоятельно вывел точно такое же вещество и представил его как лекарство от кашля. Вскоре Bayer зарегистрировал для диацетилморфина коммерческий бренд и выпустил его на рынок под названием «героин». Ученым и правительствам разных странах понадобилось много лет, чтобы разглядеть в синтезированном Хоффманом веществе опасный наркотик и запретить продажу.

Аспирин – не только от головной боли. Он разжижает кровь, снижает риск сердечных заболеваний и поможет отмыть раковину

Ацетилсалициловая кислота тоже прославилась благодаря торговой марке «Аспирин». Это аббревиатура: А – ацетил, spir – от латинского spiraea ulmaria (вязолистная таволга), in – ничего не значит. Bayer зарегистрировал бренд и получил патент, но выпускать препараты под другими марками и с почти идентичным составом могут любые фармацевтические компании. «Ацекардол», «Сановаск», «Упсарин», «Кофицил», «Фазостабил» – это все лекарства с ацетилсалициловой кислотой. «Аспирин» же стал аналогом ксерокса в медицине, когда реально существующий бренд подменил название для целой товарной категории.

Лекарство, изобретенное в конце XIX века, существенно не изменилось. Его знают прежде всего как обезболивающее, которое тормозит производство медиаторов воспаления в тканях. Именно на их появление реагируют нервные окончания, сигнализирующие о боли. Но «Аспирин» принимают и в других случаях, например, чтобы сбросить высокую температуру. Он также разжижает кровь и препятствует ее свертыванию, работает как профилактика сердечных и сосудистых заболеваний и даже, если верить ряду исследований, снижает риск рака. Существуют еще десятки способов применить аспирин (от лечения перхоти до борьбы с прыщами), хотя научно они не доказаны.

«Аспирин» полезен и в быту. В интернете миллион советов, как ацетилсалициловая кислота заменит вам половину привычных чистящих средств. С помощью лекарства моют сантехнику, драят швы между плитками, выводят пятна с одежды и продлевают жизнь цветам. Главное – подобрать правильную дозу.

Чудовищная история компании Bayer: героин как средство от кашля, химическое оружие и зараженные СПИДом

Вы заметили, как Джака стал топ-игроком? Два шикарных сезона в «Арсенале» и «Байере»

Фото: IMAGO/Global Look Press ; wikipedia.org