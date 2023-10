Легенда «Ливерпуля» на обложке альбома «Битлз». Как он оказался рядом c Эйнштейном и Монро?

Юрий Истомин – про Альберта Стаббинса.

В 1967 году вышел культовый альбом «битлов» Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Узнаваемым его сделала не только музыка, но и пестрая обложка. Ради нее музыканты сфотографировались с картонными и восковыми фигурами знаменитостей – от Юнга и Эйнштейна до Карла Маркса и Бернарда Шоу. Среди них был и футболист – нападающий Альберт Стаббинс. Разбираемся, как бросок монетки привел игрока в «Ливерпуль» и почему его обессмертила легендарная группа.

Стаббинс выбирал между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Все решила монетка

В 1947 году «Ливерпуль» в пятый раз в истории выиграл чемпионат Англии. Оторвался от «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона» на одно очко, забив 84 гола в 42 турах. Больше половины из них – не счету пары нападающих Джека Балмера и Альберта Стаббинса (оформили по 24 мяча). Балмер отвечал за технику и чаще выходил на фланге, а Стаббинс играл на острие. Для него это был первый сезон в «Ливерпуле».

За год до чемпионства ему предлагал контракт и вечный соперник по дерби – «Эвертон». В 1946-м стартовал первый послевоенный сезон, поэтому было сложно предсказать, в какой команде выше шансы раскрыться и взять титулы. Стаббинс положился на случай – подбросил монетку, и она указала путь на «Энфилд».

К тому моменту нападающему было уже 26 лет, но для него карьера только начиналась. В 1937-м Альберт дебютировал за «Ньюкасл», а через три года официальные турниры свернули из-за войны. Вместо них команды участвовали в Лиге военного времени, где клубы разных дивизионов соревновались в региональных группах. Стаббинс провел в этом турнире больше 200 матчей и забил 188 мячей. Но в зачет они не пошли – встречи по-прежнему считаются товарищескими.

Победа с «Ливерпулем» 1947-го стала для Альберта единственным крупным трофеем в карьере. Спустя сезон он попросил руководство отпустить его, но получил отказ. Уже тогда Стаббинс задумывался о карьере журналиста, к тому же его преследовали травмы, но перед новой карьерой пришлось еще немного поиграть. В 1950-м Альберт дошел до финала Кубка Англии, где уступил титул «Арсеналу».

Через три года, в 33, Стаббинс завязал с футболом. Несколько сезонов в «Ливерпуле» прошли впечатляюще: 83 гола в 183 матчах. Вскоре его пригласили поработать в клубе скаутом, но от мечты стать журналистом он не отказался. В 1960-х Альберт писал для таблоида Sunday People и выступал на радио. Тогда же он ненадолго ездил тренировать в США. С тех пор в «Ливерпуле» поиграло немало талантливых форвардов, но Стаббинса по-прежнему включают в топы лучших футболистов в истории клуба.

The Beatles спокойно относились к футболу. Пол Маккартни болел то за «Ливерпуль», то за «Эвертон»

В Англии сложно не стать ярым болельщиком, но у «битлов» это получилась. Скажем, Джордж Харрисон на вопрос о любимой команде всегда уходил от ответа. В семье Пола Маккартни фанатели от «Эвертона», поэтому в детстве он ходил на «Гудисон Парк», но не сильно привязался к клубу. Например, в 1965-м Маккартни болел за «Ливерпуль» в финале Кубка Англии против «Лидса». Перед встречей тренер Билл Шенкли даже получил от группы телеграмму с пожеланиями удачи. Поддержка помогла: «Ливерпуль» победил 2:1. Через год Пол уже поддерживал вживую «Эвертон», уложивший в финале «Шеффилд Уэнсдей». В 1968-м он снова оказался на финале Кубка, где болел за «Эвертон» в матче с «Вест Бромвичем».

Ринго Старр почти всю жизнь оставался верен одной команде – с детства он симпатизировал «Арсеналу». Любовь привил отчим, хотя экс-барабанщик The Beatles не передал ее детям – они за «Ливерпуль». Да и у него в соцсетях проскальзывают восторженные посты про команду Клоппа.

Джон Леннон не был привязан к конкретной команде. А вот его отец точно болел за «Ливерпуль». Есть версия, что именно Альфред Леннон предложил группе поместить на обложку альбома Альберта Стаббинса. Возможно, это действительно так, но известно, что копию пластинки с благодарственным письмом футболисту отправил не Джон, а Пол.

На обложку попали десятки знаменитостей. Там могли быть Гитлер и Иисус, но группа передумала

Пластинка Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (название переводят как «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера») отсылает к североамериканскому турне группы. В 1966-м четверка гастролировала по Канаде, где к ней прикрепили наряд полиции. За безопасность отвечал в том числе сержант Рэнди Пеппер, и в благодарность за службу группа упоминала его в названии вышедшей вскоре пластинки.

«Оркестр сержанта Пеппера» один из самых новаторских альбомов The Beatles. Группа много экспериментировала со звуком, добавив индийские мотивы, классической музыки и психодела. Даже если вы никогда не фанатели от легендарной группы, некоторые песни вам, скорее всего, знакомы: With a little help from my friends, A Day in the Life и, конечно, Strawberry Fields Forever.

Необычное содержание подчеркивала оригинальная обложка, создание которой обошлось в 3000 фунтов (50 000 с учетом инфляции). Ее авторы – семейная пара художников Питера Блейка и Янны Хаворт, которые получили за дизайн «Грэмми». Блейк также работал с The Who, Oasis и прочими музыкантами. На переднем плане обложки цветами выложено название группы. На дальнем – ливерпульская четверка в окружении картонных и восковых фигур известных людей.

По словам Янны Хаворт, музыканты должны были сами выбрать знаменитостей, но определились со списком лишь на треть. Остальных выбрали художники, а некоторых кандидатов отклонили. Например, изначально на обложку хотели поместить Махатма Ганди, Адольфа Гитлера и Иисуса Христа, что выглядело бы странно с учетом изначального замысла. Питер Блейк утверждал, что обложка должна запечатлеть момент встречи группы с поклонниками после концерта в цветущем саду. Гитлера убрали, чтобы никто не подумал, что он входит в фан-клуб The Beatles. От Ганди и Христа отказались, чтобы не провоцировать верующих. Некоторые персонажи в кадр не попали: например, Софи Лорен перекрыли восковые копии самих «битлов».

Альберт Стаббинс среди других знаменитостей

Всего же на обложке запечатлены около 90 фигур (включая повторы и тех, кого не видно за спинами). Спортсменов всего два – футболист Альберт Стаббинс и американский пловец Джонни Вайсмюллер, победитель Олимпиады, позже ставший актером.

В финальный вариант также вошли актриса Мерлин Монро, актер Марлон Брандо и большая группа писателей – Олдос Хаксли, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Эдгар Аллан По, Оскар Уайльд, Джеймс Джойс и другие. В толпе затесались Альберт Эйнштейн, Карл Маркс, Лоуренс Аравийский, Карл Юнг и Боб Дилан. Некоторых (например, Эйнштейна) почти не видно, поэтому люди до сих пор спорят, сколько на самом деле людей в толпе.

Фото: Gettyimages.ru/Dennis Oulds, Ron Case; instagram.com