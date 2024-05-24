В 1986-м «Динамо» проиграло золото в последнем матче. Киеву помог странный регламент

Невероятная развязка.

«Динамо» жаждет прервать мучительную полувековую серию: команда не выигрывала чемпионат с 1976-го. Спустя десять лет после того трофея она тоже максимально приблизилась к золоту – все решали матчи с киевским «Динамо».

Рассказываем о драматичнейшей развязке сезона.

В сезоне-1986 работал лимит ничьих. Но киевское «Динамо» легально его обходило

С конца 1970-х советские тренеры тоже жаловались на лимит. Правда, в те годы ограничивали не число легионеров в заявке или на поле, а количество ничьих, за которые дают очки. Так Федерация футбола боролась с договорными матчами и стимулировала команды рубиться за победы.

Впервые лимит ничьих появился в сезоне-1978. Клубы получали по одному очку только за первые восемь матчей, закончившихся с равным счетом. Все сверх нормы расценивались как поражения. Через два года лимит ослабили: не больше 10 ничьих за сезон, правда, к тому моменту Высшую лигу расшили с 16 до 18 команд, поэтому матчей в сезоне тоже стало больше.

Лимит пару раз сильно влиял на итоговые расклады. В 1984-м у минского «Динамо» «за превышение» забрали три очка. Хватило бы двух, чтобы обогнать одесский «Черноморец», стать четвертыми и пробиться в Кубок УЕФА.

В 1986-м правило помешало московскому «Динамо», которое накопило 11 ничьих. Причем у главных соперников из киевского было преимущество: по регламенту, если команда отдавала сборной как минимум двух игроков и во время их отсутствия играла вничью, результат шел вне лимита. В те годы международных пауз в календаре было не так много, чемпионат приостанавливали только для самых важных турниров (и то не всегда).

В 1986-м несколько туров прошли в дни матчей сборной. Киевское «Динамо» было ее базовым клубом и в конце марта сыграло с «Нефтчи» без Олега Блохина и Анатолия Демьяненко, вызванных на товарищеский матч с Англией (0:1). Украинский клуб пропустил первым, но отыгрался за 13 минут до конца – 1:1. Эта ничья в итоге не пошла в зачет лимита.

Борьба двух «Динамо» – воплощение давней вражды Лобановского и Малофеева. Первый сменил второго прямо перед ЧМ-1986

На матч с англичанами Блохина и Демьяненко вызвал Эдуард Малофеев. Весной 1986-го он совмещал посты в сборной и московском «Динамо». Тренер возглавил клуб в мае 1985-го после неудачного старта сезона. К концу чемпионата ситуация не улучшилась – 14-я строчка и всего на два очка больше, чем у вылетевшего «Факела».

В сборную Малофеев пришел в марте 1984-го, сменив Валерия Лобановского, который не вывел команду на Евро. Под руководством преемника квалификация к чемпионату мира прошла нервно (поражения от Ирландии и Дании, ничьи с Норвегией и Швейцарией), но путевку сборная все же добыла.

Эдуард Малофеев

Весной 1986-го советские футболисты готовились к турниру и провели серию товарищеских матчей, в том числе тот мартовский с Англией. Перед этим команда проиграла испанцам (0:2) и мексиканцам (0:1), в апреле – румынам (1:2), а в мае сгоняла безголевую ничью с финнами. В Федерации забили тревогу – с такой игрой на чемпионате мира делать нечего. «В сборной было много киевлян, и мне предложили взять вторым тренером Лобановского, – цитировал в 2012-м Игорь Рабинер Эдуарда Малофеева. – Я отказался. После чего игроки скатали в Лужниках 0:0 с Финляндией, и меня быстренько сделали «больным». Отстранили от сборной формулировкой «по состоянию здоровья». Решение принималось на самом высоком уровне».

В 2008-м в «Газете по-украински» Малофеев добавил, что перед турниром гарантировал «место не ниже третьего», а к снятию отнесся спокойно: «Обид на Валерия Васильевича не держу. Значит, так Бог решил». Вообще, у тренеров были давние разногласия: в 1982-м минское «Динамо» Малофеева обскакало киевское Лобановского и выиграло чемпионат. Противоречия касались и совершенно разных методов работы, философии и стиля: Малофеев ратовал за искренний футбол, мог вместо установки рассказать притчу, а прагматик Лобановский требовал от команды результата. Но как раз с результатом на ЧМ-1986 возникли проблемы.

В первом туре группового этапа сборная СССР уже при Лобановском забила шесть мячей венграм, затем удержала ничью (1:1) с французами и уложила канадцев (2:0). Но в плей-офф команда продержалась недолго – вылетела уже в 1/8 финала (драматично проиграла в дополнительное время Бельгии 3:4) – тогда это считалось неудачей.

Еще до турнира Лобановский заявил, что при любом исходе покинет пост. Дальше показания расходятся. В интернете без ссылки на достоверные источники кочует упоминание диалога, который якобы состоялся между ним, Малофеевым и представителями спорткомитета во время разбора игры СССР. Лобановский заявил, что по итогам ЧМ-1986 ставит себе и команде двойку. «Я бы поставил «кол»!» – якобы встрял в беседу Малофеев. И добавил: «Валерий Васильевич, я бы на вашем месте покаялся». Тот парировал: «Каются в церкви». Малофеев не останавливался: «Нет! И перед людьми каются».

Валерий Лобановский

Этот обмен колкостями, похоже, действительно случился, но не в 1986-м, а в 1990-м, то есть после следующего чемпионата мира, когда сборная выступила еще хуже (третье место в группе), тоже под руководством Лобановского. В том же интервью 2008-го Малофеев подтверждал именно такую версию: «Думаю, Валерий Васильевич, вечная ему память, верил в Бога. Просто не афишировал этого. Я же делал и делаю все открыто. Мое предложение Лобановский отклонил жестко. «Каяться нужно в церкви», – сказал он».

В «Золотом суперфинале» определился не только победитель лиги, но и лидер по общему числу чемпионств (было по 11)

Московское и киевское «Динамо» стали главными соперниками в концовке сезона-1986. Для столичного клуба розыгрыш стартовал туго: после 7 туров он даже оказался в зоне вылета, но к середине лета подтянулся к лидерам и закрепился на второй строчке, иногда вскарабкиваясь на первую. Хотя лучшие футболисты страны играли в Киеве, в московском «Динамо» тоже было несколько звезд, в том числе будущих. В 1986-м из «Факела» перебрался защитник Виктор Лосев – спустя два года он выиграет Олимпиаду в Сеуле. В обороне ему помогал Сергей Силкин. В нападении выходил Александр Бородюк. Главный ветеран команды – Александр Новиков, чемпион 1976-го и отец будущего тренера «Динамо» Кирилла Новикова. За основу уже дебютировали 18-летние Андрей Кобелев, Игорь Добровольский и Игорь Колыванов.

На фоне соперников «Динамо» Малофеева забивало не так много (всего 46 мячей, у киевлян – 53, у «Спартака» – 52), но и пропускало редко (26). Главное преимущество – календарь без еврокубков. Сначала киевляне бились в Кубке кубков и выиграли турнир, а осенью выступали в Кубке чемпионов. Весной ради трофея Лобановский договорился с Федерацией о переносе матчей чемпионата – в том числе с московским «Динамо». Кроме того, календарь переверстали на время чемпионата мира – киевляне были в Мексике.

В итоге противостояние 8-го тура прошло не в мае, а в ноябре, а 16-го – не в июле, а в начале декабря. И именно в этих матчах решилась судьба золотых медалей. И не только их: к тому моменту у москвичей и киевлян было по 11 чемпионств.

Все игры сезона-1986, за исключением последних перенесенных, прошли до 26 ноября. Через три дня в Москве сошлись команды Малофеева и Лобановского. Трибуны «Олимпийского» собрали 35 000 зрителей. Среди них были Лев Яшин, Никита Симонян, Андрей и Николай Старостины.

Расклад прост: москвичи уже израсходовали лимит ничьих, а у киевлян одна была в резерве (как раз из-за того, что встреча с «Нефтчи» не пошла в зачет лимита). При этом у команды Малофеева оставались лишь две игры с прямым конкурентом, а их соперники должны были провести еще одну – с «Шахтером» (ее назначили на 3 декабря – как раз между двумя динамовскими битвами).

Формально москвичи лидировали с 38 очками. У киевлян – на 4 меньше, но они могли компенсировать разницу за счет двух побед (каждая давала по два очка) и ничьи (принесло бы одно, но только украинскому клубу). Можно было также дважды обыграть москвичей или (при условии победы над «Шахтером») только один раз (а во втором проиграть), но с крупным счетом, чтобы компенсировать разницу забитых и пропущенных в очном противостоянии.

Уже на четвертой минуте первого финала сезона планы гостей нарушил Василий Каратаев. Он точно пробил под перекладину ворот Виктора Чанова и вывел москвичей вперед. Результат устраивал хозяев – это чемпионство. Победный счет держался до 75-й минуты: Вадим Евтушенко оказался на свободном правом фланге, подал на дальнюю, где набегал Василий Рац – и мяч после его удара головой рикошетом от синтетики «Олимпийского» влетел в створ. 1:1.

Хозяева устроили штурм ворот Чанова, отличный момент был у Колыванова, но счет не изменился. Киевское «Динамо» на балл приблизилось к московскому.

3 декабря футболисты Лобановского дома разделались с «Шахтером» – 3:0 к перерыву и 4:1 к финальному свистку. Все решилось через три дня. Лимит ничьих уже исчерпан, поэтому для чемпионства киевлянам нужно было побеждать. Москвичей устраивал равный счет – так они сохранили бы лидерство. Снова «Олимпийский», только теперь уже не крытая арена в Москве, а переполненный 100-тысячный стадион в Киеве. Рассматривали перенос матча в Ужгород, где в декабре играть комфортнее, но в итоге от идеи отказались.

Первый гол влетел в ворота гостей на 15-й минуте после нелепой ошибки защитников. Диагональ в штрафную на Раца была не так опасна, но партнеры по обороне не разобрались, а скидка назад на вратаря Александра Прудникова вывела Раца один на один. «Динамо» Малофеева смотрелось беспомощно и продолжило чудить у своих ворот. За 10 минут до конца первого тайма Демьяненко свалили в штрафной – пенальти вызвался пробить Игорь Беланов. Для голкипера – без шансов: будущий обладатель «Золотого мяча» (о награде Игорь узнает через три недели) пробил низом в левый угол.

Во втором тайме гости завелись и забили: прострел Виктора Васильева в падении замкнул Игорь Колыванов. 2:1 – времени отыграться еще хватало, но больше на этом москвичи остановились. При равенстве побед, ничьих и поражений (14, 11 и 5) киевляне оказались выше по очкам – благодаря специфическому правилу и исключению, сделанному для базового клуба сборной.

Через год обе команды остались без медалей. Чемпионом стал «Спартак», Киев финишировал шестым, а московское «Динамо» – аж 10-м. За несколько недель до окончания сезона Малофеева уволили. Его место занял Анатолий Бышовец. В 1989-м лимит на ничьи отменили, а еще спустя год «Динамо» вновь попало в призы – выиграло бронзу.

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Фото: РИА Новости /Владимир Родионов, Игорь Уткин ; fcdm.ru ; sovsport.ru ; Gettyimages /Mike King / Staff