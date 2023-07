Англия, 1970-е.

Болельщики привыкли, что крупные компании покупают права на нейминг турниров, но знаете ли вы, что этой идее уже больше 50 лет? Еще в 1970-м в Англии провели предсезонный Кубок Watney, названный в честь пивоваренной компании. Он разыгрывался всего четырежды, но оставил большое наследие.

Контракт с Watney Mann принес 50 тысяч фунтов. Но спонсорство на футболках запрещали еще несколько лет

В 1989 году малоизвестная британская группа Half Man Half Biscuit выпустила песню Rod Hull Is Alive – Why? В конце трека звучит строчка And I wonder but I doubt if they will ever bring back the Watney Cup – «Мне все еще интересно, хотя я сомневаюсь, вернут ли они Кубок Watney». Турнир, который не проводился уже 15 лет, вдруг всплыл у рок-музыкантов. И даже сегодня в англоязычном интернете есть подборки в духе «Топ-5 соревнований, которые стоит вернуть», где Кубок Watney соседствует с Кубком кубков, Кубком Интертото и Домашним чемпионатом Великобритании.

Авторы ностальгируют по предсезонному турниру, который разыгрывался всего четыре раза, но успел повлиять на современный футбол. Кубок Watney стал первым соревнованием, название которого продали организаторы. «Пивоварню Watney Mann основали еще в середине XIX века. С годами она расширялась, скупая конкурентов, а в середине прошлого столетия успешно продвигала продукцию навязчивой рекламой. Например, в 1950-е запомнилась слоганом «Все чего, мы хотим, – это Watney».

Через два десятилетия пивовары решили поэкспериментировать с футбольной аудиторией – для этого уже появились все условия. Прежде всего, британцев приучили смотреть футбол по телевизору. Например, переигровка финала Кубка Англии-1970 между «Челси» и «Лидсом» собрала у экранов рекордные 28,6 миллиона человек. В Watney Mann увидели в ажиотаже сигнал к действию, и летом того же года компания подписала контракт с Футбольной ассоциацией и Футбольной лигой о проведении предсезонного турнира. За это организаторам отстегнули 50 тысяч фунтов. А еще по 4 тысячи заработал каждый участник – и это не считая призовых.

Футбольная ассоциация договорилась о контракте, даже несмотря на непримиримую позицию по другим видам спонсорства. В Европе клубам долго не позволяли наносить логотипы компаний на футболки. Скажем, в 1967-м немецкая «Ворматия» сыграла всего три матча с рекламой Caterpillar, после чего подчинилась требованию Футбольного союза ФРГ. В 1973-м партизански сработал «Брауншвейг», который вписал в клубную эмблему оленя – узнаваемый символ Jägermeister. Эта история вызвала большую шумиху, которая была только на руку руководству команды. В итоге футбольные боссы Германии пошли навстречу клубам.

Англичанам же понадобилось еще несколько лет, чтобы допустить коммерциализацию дизайна футболок. Первым клубом высшей лиги, который сыграл с эмблемой спонсора, стал «Ливерпуль»: в 1979-м команда вышла на поле в футболках с надписью Hitachi.

На Кубке Watney обкатывали изменения в правилах. От офсайда только в штрафной отказались, а вот серия пенальти прижилась

Первый розыгрыш Кубка Watney (официально он назывался Watney Mann Invitation Cup) стартовал 1 августа 1970 года. В нем участвовали 8 команд – по две от каждой из четырех сильнейших лиг. Регламент был необычным: приглашали клубы, которые забили больше всего мячей в предыдущем сезоне, но не пробились в еврокубки и или дивизионы выше. От Первой лиги сыграли «Дерби Каунти» и «Манчестер Юнайтед», от второй – «Халл» и «Шеффилд Юнайтед», от третьей – «Фулхэм» и «Рединг», от четвертой – «Олдершот» и «Питерборо».

Турнир 1970-го выиграл «Дерби Каунти» Брайана Клафа. Для него это был первый титул в тренерской карьере, и именно с него началось восхождение клуба, который в 1972-м стал чемпионом Англии. Во втором розыгрыше победила команда из четвертой лиги – «Колчестер Юнайтед» в финале обыграл «Вест Бромвич». Еще через год титул достался «Бристоль Роверс» из третьего дивизиона, а в 1974-м кубок взял «Сток Сити» (из высшей лиги).

Турнир состоял из трех раундов, начиная с четвертьфинала. В стартовом матче команды из первой лиги встречались с соперниками из третьей, участники второго дивизиона – с клубами из четвертого. Переигровок не было, вместо них при ничейном счете судья назначал серию пенальти. Это было одно из важнейших футбольных новшеств 1970-х. Скажем, в 1968-м сборная СССР проиграла Италии в полуфинале Кубка Европы из-за жребия – после 0:0 судья подбрасывал монетку, чтобы определить победителя. По той же причине в 1968-м сборная Израиля уступила на Олимпиаде Болгарии.

Проблему ничьих в плей-офф решили только в 1970-м, когда ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций ввели серию пенальти. До чемпионата мира оставалось несколько месяцев, поэтому изменение в правилах его не коснулось (там, к счастью, матчи заканчивались либо в основное, либо в дополнительное время). Так что дебютным турниром, где протестировали послематчевые 11-метровые, стал именно Кубок Watney. Это произошло 5 августа в полуфинале «Халл» – «Манчестер Юнайтед». Первым футболистом, пробившим в серии, стал Джордж Бест. В итоге МЮ победил и вышел в финал.

Через год организаторы решились на другой эксперимент – пересмотрели правило офсайда. Положение вне игры судья фиксировал только в штрафной площади. Это должно было сделать матчи более зрелищными, но в итоге изменение не прижилось – уже в 1972-м от него отказались.

Спонсор не продлил контракт из-за плохой посещаемости. Но в 1980-х в Англии брендировали уже важнейшие официальные турниры

Кубок Watney показывали по каналу Itv, и каждая команда получила долю от ТВ-выручки. Но на трибунах турнир с годами собирал все более скромную аудиторию, что волновало пивоваренную компанию. К тому же некоторые клубы сомневались, стоит ли вообще участвовать в Кубке Watney. Например, в 1972-м «Манчестер Юнайтед» уступил место «Шеффилд Юнайтед». А уже следующий розыгрыш стал последним.

К тому моменту Кубок Watney справился с главной миссией. Он был примером для других компаний, которые начали покупать права на нейминг турниров. Осенью 1970-го стартовал Кубок Texaco, где сражались клубы из Англии, Шотландии, Ирландии и Северной Ирландии. Американская топливная компания Texaco вложила в него 100 тысяч фунтов.

До брендирования главных лиг дошло только в 1980-х. Первопроходцем стал Кубок лиги, к которому в 1982-м пришел Milk Marketing Board (турнир три сезона называли Milk Cup). Компания закупала в Британии молоко у частных фермеров и тоже нуждалась в рекламе для продвижения продукции. Через год у Первого дивизиона также появился партнер – Canon. Позже его сменили газета Today, а затем банк Barclays, который впервые стал спонсором английского чемпионата в далеком 1987-м.

В 1984-м третья по силе Национальная лига называлась Gola League – в честь одноименного бренда спортивной одежды. В 1986-м этот турнир переименовали в GM Vauxhall Conference благодаря соглашению с General Motors. До этого автогигант был партнером Суперкубка, который сначала именовался FA Charity Shield sponsored by General Motors, а через год превратился в более лаконичное General Motors FA Charity Shield.

Пик спонсорства в английском футболе пришелся на 2000-е, когда у всех или почти всех важнейших лиг и кубков было коммерческое название. С тех пор соглашений между организаторами лиг стало меньше. С 2016-го, когда истек контракт с Barclays, главный турнир страны называется просто Premier League.

Еще больше постов о футболе в контексте истории – в телеграм-канале His foot

Фото: Gettyimages.ru/Peter Robinson/EMPICS, Dave Cannon/Allsport; ebay.co.uk