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Слышали про Домашний чемпионат Великобритании? Это из-за него игрокам запретили менять сборные

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Англия играла там с Уэльсом 89 раз.

Сборные Англии и Уэльса проведут в Катаре 104-й матч в истории. Причем чаще всего (аж 89 раз) они встречались на Домашнем чемпионате Великобритании. Удивлены? Рассказываем, что это за турнир и почему в середине прошлого века он и правда был важен.

Впервые его провели еще в конце XIX века. Понадобилось 50 лет, чтобы у турнира появился трофей

Противостояние Англии и Шотландии началось ровно 150 лет назад – 30 ноября 1872 года. Матч в Глазго закончился без голов, но скоро игры стали регулярными – их проводили каждый год. 

В 1876-м соперником шотландцев впервые стал Уэльс, а еще через три года дебютную игру с валлийцами провели уже англичане. В начале 1880-х очередь дошла и до ирландцев, которые тогда целиком (то есть без разделения на северную и республиканскую части) входили в состав Соединенного Королевства.

Объединить серию товарищеских матчей в полноценный турнир додумались спустя несколько лет. Сегодня годом первого розыгрыша Международного чемпионата (так поначалу называли Домашний чемпионат Великобритании) считается 1884-й. Но современники вряд ли осознавали значимость тех встреч: никто не составлял турнирные таблицы, не подсчитывал очки и не объявлял победителя турнира. 1884-й стал точкой отсчета только из-за участия всех четырех команд (Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия), которые впервые провели по одной игре друг с другом. 

Только в 1890-х газеты напечатали турнирную таблицу, ориентируясь на регламент Английской лиги: 2 очка за победу, 1 за ничью. Тогда же завирусилось понятие Международного чемпионата, который противопоставлялся клубному. А в начале XX века в статистику турнира включили все встречи с 1884 года, для которых тоже задним числом составили таблицы. Выяснилось, что в первые сезоны в Британии доминировали шотландцы, а англичане сравнялись с ними по числу титулов только к 1901-му – по 10 побед. В 1903-м сразу три команды набрали одинаковое количество очков, поэтому первую строчку разделили Англия, Шотландия и Ирландия. Через три года наконец-то праздновал Уэльс, а ирландцы победили в предвоенном сезоне-1913/1914. 

Следующий розыгрыш стартовал только в 1919-м под брендом и Victory International – в честь победы над Германией в Первой мировой (то же самое касается и сезона-1945/1946). В межвоенные годы у Домашнего чемпионата Великобритании впервые появился трофей. В 1935-м король Георг V праздновал 70-летие, в честь юбилея смастерили кубок, а через год его вручили сборной Шотландии – лучшей сборной Великобритании того сезона.

Англия впервые попала на ЧМ через Домашний чемпионат. Тогда четверо ирландцев поучаствовали сразу в двух квалификациях одновременно 

Дополнительный смысл турнир обрел благодаря ФИФА. До Второй мировой войны сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не играли в отборе на чемпионат мира. Первым турниром, в который они смогли заявиться, стал ЧМ-1950 в Бразилии. ФИФА разрешила поехать на него двум сильнейшим британским командам по итогам Домашнего чемпионата. В итоге лучшими стали англичане, а вторыми – их соседи с севера. Шотландцы заранее предупредили, что поедут в Южную Америку, только если займут первое место. Обещание сдержали, поэтому на чемпионате мира дебютировали только через четыре года в Швейцарии.

Перед турниром 1954-го схема оставалась той же: Домашний чемпионат Великобритании заменил сборным отбор. По его итогам шотландцы вновь пропустили вперед англичан, но на этот раз не побрезговали поехать на чемпионат мира. А начиная с ЧМ-1958, британцы участвуют в квалификации наравне со всеми. Так Домашний чемпионат вновь стал сугубо внутренним событием. 

Главный казус, связанный с турниром, случился как раз перед ЧМ-1950. На острове с 1920-х существовали две футбольные организации: в Дублине квартировалась ФАИ (Футбольная ассоциация Ирландии), в Белфасте – ИФА (Ирландская футбольная ассоциация). Первая не посылала сборную на Домашний чемпионат Великобритании даже во времена, когда подконтрольная ей территория была доминионом Соединенного Королевства (с 1921-го по 1937-й). Вторая же исправно готовила команду для турнира, и ее, кстати, долгое время тоже называли сборной Ирландии (а не как сейчас – сборной Северной Ирландии).

Проблема в том, что обе федерации считали, что могут приглашать футболистов из любой части острова, и игроки этим пользовались. Многие выступали за обе сборные сразу. Это привело к парадоксальному эффекту: сразу четыре футболиста сыграли в отборе к ЧМ-1950 за две разные команды. Том Ахерн, Рег Райан, Дэви Уолш и Кон Мартин родились в республиканской части, но не постеснялись выступать и за северян. 

Для команды под эгидой дублинской ФАИ отбор закончился осенью 1949-го, она заняла второе место в группе со Швецией и Финляндией. Кон Мартин тогда забил два мяча, еще один на счету Дэви Уолша. 1 октября стартовал Домашний чемпионат Великобритании, а в марте всех четверых пригласили сыграть за команду под эгидой ИФА. Вторая попытка тоже получилась неудачной, и вскоре ФИФА потребовала от ирландских футболистов навсегда определиться, какую сборную они представляют.

Однажды чемпионат прервали из-за обострения конфликта в Северной Ирландии. А после полной отмены кубок на вечное хранение достался худшей команде турнира

В 1960-х о Домашнем чемпионате Великобритании снова вспомнили в контексте отбора – теперь уже на Евро-68. УЕФА учел два розыгрыша турнира (за это время команды провели по 6 матчей) в качестве первой стадии квалификации. Дальше прошла Англия, которая в стыках выбила испанцев, а в финальной стадии в матче за третье место обыграла сборную СССР. Больше такую схему в европейском футболе не использовали, и с тех пор значение Домашнего чемпионата неуклонно падало. Британские сборные должны были также участвовать в обычной квалификации ко всем турнирам, так что свободных слотов в расписании было все меньше. Еще сложнее стало с появлением еврокубков.

А к 1980-му обострилась проблема Ольстера – в подконтрольной Лондону части Ирландии. Там все чаще вспыхивали конфликты между католиками и протестантами, появлялись жертвы. Самый известный случай произошел в Лондондерри (ирландцы называют город просто Дерри) в 1972 году, когда полиция стреляла в митингующих. Через два года сторонники отделения Северной Ирландии (и присоединения к республиканской части) взорвали бомбу возле британского парламента, а в 1979-м убили адмирала королевского флота Луиса Маунтбеттена.

Не менее резонансной стала смерть и Бобби Сэндса. Он участвовал в подготовке теракта в Белфасте еще в 1971-м, а позже сел в тюрьму на 14 лет. Это обстоятельство не помешало ему в 1981 году избраться в парламент от одномандатного округа в Северной Ирландии. Но еще больше внимания Бобби привлек, когда объявил голодовку в марте того же года. Он потребовал признать себя политическим заключенным, разрешить ему носить нетюремную одежду и не заниматься тюремными работами. Голодовка стала серьезным вызовом для премьер-министра Маргарет Тэтчер, которой всегда тяжело давались компромиссы.

За судьбой Сэндса сделали не только в Британии, но и в мире, однако власти так и не пошли на уступки. 6 мая Бобби умер от голода, что породило новую волну беспорядков и многотысячных протестов.

На весну были назначены матчи Домашнего чемпионата Великобритании. Провести успели только четыре встречи, причем сборная Северной Ирландии сыграла лишь с Шотландией (на выезде уступила 0:2). Организаторы приостановили турнир, опасаясь за безопасность футболистов и болельщиков. Впрочем, конфликт быстро погасили, и уже в октябре 1981-го сборная Шотландии без эксцессов сыграла в Белфасте в отборе на ЧМ-1982. 

После событий того сезона Домашний чемпионат просуществовал совсем недолго. В августе 1983-го руководство английской сборной заявило, что ближайший розыгрыш станет последним для их команды, а позже с таким заявлением выступили и шотландцы. В то десятилетие главные футбольные турниры стали насыщеннее: в 1980-м на Евро играли уже не 4, а 8 команд, и впервые появился групповой этап; с 1982-го на чемпионат мира отбирались 24 участника, а не 16. Так Домашний чемпионат Великобритании для англичан стал обузой.

«Нам не хватает свободных дней в календаре, чтобы играть с лучшими командами мира: с ФРГ, Россией, Италией или южноамериканцами. Матчи против Северной Ирландии и Уэльса больше не привлекают столько внимания», – разъяснил секретарь Футбольной ассоциации Тед Крокер.

Для Уэльса и Северной Ирландии это были плохие новости. Матчи против соседей приносили неплохие деньги: The Guardian писала о потере £100 тысяч за сезон (£290 по нынешним временам). Но команда из Ольстера вышла из ситуации красиво, выиграв последний турнир. Как раз тогда сборная Северной Ирландии достигла пика: участвовала в двух чемпионатах мира (в 1982-м и 1986-м), а тренировал ее (в течение 14 лет!) легендарный Билли Бингем. Как раз между между двумя ЧМ он взял еще один трофей, опередив Англию, Шотландию и Уэльс. 

За 100 лет это была лишь восьмая победа Северной Ирландии в Домашнем чемпионате Великобритании (у Уэльса, например, 12). Но так как розыгрыш стал последним, кубок достался ей навсегда. Теперь болельщики слабейшей команды турнира в праве называть себя вечными чемпионами старейшего международного турнира в футболе. 

В 2011-м на островах провели Кубок наций: без Англии, со скандалами и посещаемостью на уровне ФНЛ

До конца десятилетия Англия и Шотландия регулярно встречались в новом турнире – Кубке Роуза, названном в честь бывшего главы Футбольной ассоциации и ФИФА. В 1987-м поучаствовать в турнире пригласили третьего участника – сборную Бразилии. Позже за трофей боролись еще Колумбия и Чили. Это была хоть какая-то замена международным матчам клубов: в 1985-м из-за трагедии на стадионе «Эйзель» английские команды получили бан от УЕФА на пять лет. 

Правда, с 1989-го Кубок Роуза больше не проводится. Идея организовать турнир для британских сборных регулярно всплывала, но до конкретики дошло только в 2011 году. Тогда в Дублине по матчу друг с другом провели четыре команды: хозяева, шотландцы, валлийцы и североирландцы. Англию на Кубок наций тоже звали, но Футбольная ассоциация отказалась, сославшись на слишком загруженный календарь. К слову, из-за клубного графика игры пришлось раскидать по времени: первый тур прошел в феврале, а второй и третий – в мае.

Все встречи принял  50-тысячный стадион «Авива», но интерес к ним был сдержанным. На матч открытия (хозяева принимали Уэльс) пришло меньше 20 тысяч, а на знаковое противостояние двух ирландских сборных – лишь 15 тысяч. Самым печальным зрелищем стала игра третьего тура между Уэльсом и Северной Ирландией, которую посмотрели 500 зрителей. 

К тому же на трибунах забыли об уважении. Фанаты освистали британский гимн (причем не только ирландцы, но и шотландцы) и яростно гудели в адрес президента республики. 

Второй Кубок наций хотели провести через два года в Уэльсе, но после провала первого турнира от идеи отказались. 

Сегодня Англия и Уэльс могут выкинуть друг друга с ЧМ. А почему они вообще играют в футбол отдельно?

А почему Магуайр вообще играет за сборную, если у него все плохо в «МЮ»? Фаворитизм Саутгейта или он тут правда хорош?

Фото: Gettyimages.ru/Evening Standard/Hulton Archive, A R Coster, Don Morley/Allsport, Peter Macdiarmid, Keystone, Allsport UK, Tony Duffy/Allsport, Scott Heavey

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