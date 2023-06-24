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Рассказывает Юрий Истомин.

Саудовская Аравия притягивает все больше звезд из Европы: Роналду, Бензема и Канте уже переехали, Менди, Рамос и Ньигес на очереди. В новом сезоне они поборются в том числе за Кубок служителя двух священных мечетей (или Кубок служителя двух святынь). Эти мечети – главные в исламском мире, а первым их хранителем был знаменитый Саладин.

Погружаемся в историю, религию и, конечно, футбол.

В Саудовской Аравии находятся две из трех важнейших святынь ислама – Кааб и Мечеть пророка. Неверных к ним не подпускают

27 июня в третьем по величине городе Саудовской Аравии вновь будет очень много паломников. Согласно религиозному календарю, в этот день в Мекке пройдет хадж – один из главных ритуалов ислама. В прошлом году он собрал миллион человек.

Хадж – это обязанность всех верующих, у которых есть силы и деньги, совершить путешествие в священный город. Самая известная часть паломничества – проход вокруг Каабы, прямоугольной постройки во дворе Заповедной мечети (ее еще называют Большой). Считается, что каждый паломник, прошедший по этому маршруту во время хаджа, искупает грехи.

Каабу называют домом Аллаха, но она появилась задолго до зарождения ислама (хотя неизвестно, когда именно). Раньше вокруг нее стояли идолы и проходили языческие обряды курайшитов – народа, проживавшего на Аравийском полуострове. В 630 году пророк Мухаммед вместе со сторонниками без боя захватил Мекку. Он провозгласил новые правила поклонения, языческие идолы убрали, а неверным запрещалось подходить к Каабе. Сегодня запрет трактуют еще строже: в Мекку пускают только мусульман, за нарушение полагается штраф. На въезде могут попросить справку (в России выдают в любой мечети) о том, что человек принял ислам, но если у саудовской полиции возникнут сомнения, она потребует прочитать молитву наизусть. Так что среди новых звезд местного футбола шанс взглянуть на святыню есть у Канте и Бензема (оба исповедуют ислам), а вот Роналду – в пролете.

Мечеть в Медине

С Мединой все чуть проще. Сам город открыт для посещения, но главная святыня доступна только для правоверных. Медина считается вторым после Мекки центром ислама, и сюда тоже стекаются паломники, чтобы посетить Мечеть пророка (или Аль-Масджид ан-Набави) – крупнейшую в Саудовской Аравии. Она расположена недалеко от места, где жил и проповедовал Мухаммед. Например, именно здесь в 622 году он огласил правила, которые установили отношения между мусульманами и представителями других религий. Первую Мечеть пророка возвели еще при жизни пророка, а в следующие столетия ее постоянно перестраивали и дополняли. Последние серьезные изменения внесли 10 лет назад – теперь она вмещает до двух миллионов паломников.

Аль-Акса в Иерусалиме

Есть и третья святыня из числа самых почитаемых в исламе, но она находится в Иерусалиме. По сравнению с Заповедной мечетью в Мекке и Масджид ан-Набави в Медине, Аль-Акса – совсем небольшая и вмещает до пяти тысяч человек. Считается, что это место посетил Мухаммед во время путешествия в Палестину.

Первым Служителем святынь, возможно, был знаменитый Саладин. После смерти нынешнего короля титул получит владелец «Ньюкасла»

Служителем святынь (иногда с арабского переводят как «Хранитель святынь», «Хранитель мечетей» или «Служитель мечетей») – древний титул, существующий почти тысячу лет. Впервые он упоминается в XII веке, когда большая часть Ближнего Востока и почти весь Север Африки оказались в руках династии Айюбидов. Самый известный султан из этого рода – Юсуф, он получил прозвище Салах ад-Дин (то есть «благочестие веры»). Европейцы же называли его чуть иначе – Саладин.

Сдача Иерусалима на миниатюре XV века

Юсуф ибн Айюб успешно воевал с крестоносцами и в 1187 году захватил Иерусалим. Так под властью Айюбидов оказались все три главные святыни мусульман, а Саладин стал их хранителем. Об этом свидетельствует надпись, сделанная в 1191 году на Куполе Юсуфа – монументе на Храмовой горе возле Аль-Аксы, названном как раз в честь Саладина. На памятнике говорится о султане как о «служителе двух святынь и этого священного дома».

Нет свидетельств, что титул уже тогда передавался по наследству. Известно, что его носили некоторые главы династии Мамлюков, пришедшие к власти в конце XIII века, в частности султан Барсбей, при котором арабское государство достигло пика могущества.

В 1516-м Служителем двух святынь назвал себя правитель Османской империи Селим I. К тому моменту он еще не завоевал у Мамлюков Мекку и Медину – западную часть Аравийского полуострова турки покорили лишь через год. С тех пор титул наследовали османские султаны вплоть до падения империи в 1922 году.

О нем вновь вспомнили только в 1986-м, когда король Саудовской Аравии Фахд также объявил себя Служителем двух святынь. Этот титул заменил обращение «ваше величество», а позже передался наследникам. Сегодня Служителем называют короля Салмана, а затем его должен перенять Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, наследник династии и фактический владелец «Ньюкасла».

Трофей раньше вручали чемпиону, а теперь – обладателю Кубка. Еще дают путевку в ЛЧ и платят больше, чем победителю лиги

До 1976 года в Саудовской Аравии не было единого чемпионата, а клубы участвовали в региональных турнирах и Кубке короля, который разыгрывали с 1957-го. В 1990-м два главных соревнования объединили: команды играли в регулярке и плей-офф, а победителю вручали Кубок лиги хранителя двух святынь.

Через 17 лет Федерация провела еще одну реформу. Чемпионат наконец-то стал профессиональным, а систему турниров заметно усложнили. В течение сезона (помимо чемпионата) разыгрывался Кубок наследного принца. Лучшая команда этого турнира могла побороться за Кубок хранителя двух святынь. Фактически – в расширенном Суперкубке. В нем также участвовали шесть сильнейших клубов лиги и победитель Кубка принца Фейсала бен Фахда (в нем соревновались молодежные составы).

В 2014-м систему снова изменили. К розыгрышу Кубка хранителя двух святынь допускали все команды высшей и первой лиг. Сегодня это главное кубковое соревнование Саудовской Аравии, поэтому болельщики по старинке называют его также Кубком короля.

Федерация пытается сделать соревнование даже более престижным, чем чемпионат. Помимо трофея с интересным названием победитель получает путевку в групповой этап Лиги чемпионов АФК. Призовые в Кубке тоже больше: по данным за 2016-й (с тех пор сумма, скорее всего, увеличилась), за победу в финале перечисляют 5,5 млн риялов (1,45 млн долларов). Почти столько же (1,5 млн долларов) полагается лучшей команде Кубка АФК – второго по важности международного турнира Азии. В чемпионате к этим цифрам еще только подходят: по итогам минувшего сезона «Аль-Иттихад» вместе с золотыми медалями чемпионата заработал 5 млн риялов (1,3 млн долларов).

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Фото: East News/AP Photo ; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh / Stringer; globallookpress.com; en.wikipedia.org