Героиня культового фото с поцелуем была не только звездой футбола. Она боролась с оккупантами и работала в ООН

История Кармен Помис.

Звездные французы в Англии – привычная история для европейского футбола. Задолго до Кантона, Анри и Виейра этот путь проделала Кармен Помис, которая прославилась благодаря эпатажному снимку и помогала людям бежать от Гестапо.

Стать футболисткой ей помогла «суфражистка от спорта»

Кармен пришла в спорт не ради наград или социального статуса, ведь трофеи женщины тогда еще не выигрывали, а положение в обществе у нее и так было достойное. Помис родилась в Париже в 1900-м, и одно только происхождение могло обеспечить ей достойную жизнь. В XIX веке ее семья считалась довольно известной в богемных кругах: дед Кармен был музыкантом, а бабушка – танцовщицей и актрисой.

Творческий уклад расцвел и в новом поколении: старшая сестра Элен стала писательницей, редактором, переводчицей с испанского, а младший брат Жорж освоил карьеру актера (тогда кино как раз набирало популярность) и заодно покорил танцевальную сцену. В 1930-е он даже встречался с Лизой Дункан, приемной дочерью Айседоры Дункан, жены Сергея Есенина. Правда, у Кармен не было столько же сильной тяги к прекрасному – в университете она изучала стоматологию и увлекалась спортом.

В начале XX века женщины все громче требовали равенства с мужчинами – в Западной Европе ширилось движение суфражисток (от французского suffrage – «избирательное право»). Требования были не только политические (права голосовать на выборах французские женщины добивалась долго – аж до 1945 года), но и социальные. Скажем, на первую Олимпиаду допускали только мужчин, а женщинам разрешили соревноваться только спустя четыре года, да и то список доступных им дисциплин еще долго оставался урезанным.

В ответ суфражистки формировали собственные союзы и движения. Так в 1911-м во Франции появился клуб «Фемина спорт», одной из участниц которого была Элис Миллиа. Через 6 лет она стояла у истоков Французской спортивной феминации – первой в стране организации, которая объединяла женщин-спортсменок разных дисциплин. Благодаря активизму Элис получила широкую известность во Франции, за ней даже закрепилось прозвище «Суфражистка от спорта».

Миллиа пыталась договориться с МОК о допуске легкоатлеток на Олимпиаду 1924 года, но ей отказали. Тогда она организовала собственные Игры, куда могли заявиться только женщины. На соревнованиях в Монте-Карло участвовала и Кармен Помис, которая выиграла бронзу в метании копья.

В футбол ее тоже затянуло благодаря Элис. В 1917-м Миллиа провела турнир среди девушек, а уже после войны позвала Кармен в парижский футбольный клуб «Фемина». В течение следующих нескольких лет команда с Помис в составе регулярно встречалась с соперницами из Англии.

Помис прославило фото перед началом матча. Но традицию поцелуев капитанов придумала не она

В Британии женский футбол тоже развивался: когда во время Первой мировой рабочие заводов ушли на фронт, их должен был кто-то заменить. На предприятия брали женщин, и они быстро переняли привычку мужчин играть в футбол после смены.

Самая известная команда того времени появилась на предприятии в Престоне. В начале XX века на заводе Dick, Kerr and Company делали двигатели для локомотивов и трамваев, а во время войны штамповали снаряды для фронта. В 1917-м женщины-рабочие предприятия создали футбольный клуб, получивший название «Дик, Керр Ледис».

После войны команда проводила благотворительные матчи – деньги шли на помощь ветеранам. В 1920-м парижанки гостили в Престоне, где прошла первая международная встреча между женскими клубами Англии и Франции. Матч собрал на трибунах 25 тысяч зрителей – довольно много даже по меркам мужского футбола тех лет. Хозяйки победили 2:0, но после финального свистка болельщики обсуждали не только футбол, но и поцелуй капитанов – Элис Келл и Мэдлин Бракемонд. Этот момент запечатлел фотограф, и для для консервативной Англии первой четверти XX века снимок выглядел как минимум вызывающе.

Позже «Фемина» и ДКЛ провели еще две выставочные встречи – в Стокпорте (5:2) и Манчестере (1:1). За три матча они собрали 2766 фунтов (86 тысяч с учетом инфляции). Заключительную четвертую игру организовали в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», и ее парижанки выиграли – 2:1 (во многом благодаря травме Дженни Харрис, из-за которой хозяева почти всю встречу провели вдесятером).

В октябре 1920-го «Дик, Керр Ледис» отправилась во Францию с ответным визитом, и тут тоже не обошлось без поцелуя Элис и Мэдлин. Поездки через Ла-Манш продолжались несколько лет, «Дик, Керр Ледис» называли неофициальной сборной Англии, а «Фемину» – Франции. Кармен Помис поиграла за тех и за других (в составе ДКЛ даже ездила в турне в США).

В 1925-м она вновь выступала за парижский клуб, с которым поехала в Лондон на очередной матч против команды из Престона. Как раз перед той игрой на стадионе «Херн-Хилл» был сделан один из самых известных кадров ранней эпохи женского футбола – поцелуй подруг Кармен Помис и Флорри Редфорд на фоне слегка ошарашенного судьи. Фотографы заранее догадывались, что и когда нужно снимать, поэтому сцена запечатлена с нескольких ракурсов.

Поцелуй увидели читатели газет по всему миру: в Англии фото напечатали Daily Mirror, Leeds Mercury и лондонское издание The Sphere. Аргентинский футбольный журнал El Grafico опубликовал снимок на передовице июньского номера, фото разместили газеты США и Канады, не побрезговало даже консервативное издание Dublin Herald.

Помис завершила карьеру из-за войны. Во время оккупации она помогала бежать от Гестапо

Кармен играла в футбол до 40 лет. В 1930-х она попутно работала администратором, помогая с организацией турне. Но в 1940-м Помис окончательно покончила со спортом. Вторжение Гитлера во Францию обернулось для нее началом нового драматичного этапа. Отца бывшей футболистки «Фемины» и ДКЛ немцы арестовали в первую же неделю, а сама она пополнила ряды Национального совета сопротивления.

Ее главная миссия была связана с работой секретарем в оккупационной комендатуре. Там она «помогала» немецкому офицеру, который подписывал паспорта. С таким документом можно было перебраться в ту часть Франции, которая контролировались коллаборационистским режимом маршала Петена, первое время там было спокойнее и свободнее. Благодаря Кармен Помис паспорта получали те, кому грозил арест или допрос в Гестапо.

Сама она так и не покинула страну вплоть до окончания войны. Сначала Кармен переехала в Англию, где жила вместе с Флорри Редфорд, а вскоре отправилась в США, где ее взяли переводчицей в ООН. Там ее привлекли к работе в связи с Корейской войной, кроме того, она подавала документы на получение американского гражданства. Чем именно экс-футболистка занималась в последующие годы, неизвестно. Она скончалась в 1982-м.

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Женщины работают не только в женском футболе, но и в мужском. Как раз такой случай лег в основу российского сериала «Домашнее поле» от More.tv – вы можете посмотреть его, оформив бесплатную подписку на 30 дней по промокоду SPORTS.

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Фото: Gettyimages.ru/Brooke, MacGregor; eastnews.ru/Universal History Archive/Universal Images Group