Первые женщины, которые судили мужской футбол. Одна выигрывала конкурсы красоты, карьеру другой сломал фашизм

Рассказывает Юрий Истомин.

Женщины судили мужские матчи задолго до Анастасии Пустовойтовой и Бибианы Штайнхаус. Еще в 1930-х Эдит Клингер получила лицензию, но ей все равно постоянно мешали.

Клингер возродила в Австрии женский футбол и мечтала о Кубке Митропы для женщин

В первой половине XX века Австрия была одной из самых продвинутых футбольных стран. Именно здесь в 1924-м появилась первая профессиональная лига континентальной Европы. Женский спорт в стране тоже развивался, пусть и скромными темпами. Известно, что австрийки играли в футбол после Первой мировой, а в 1923-м газета «Монтаг Фрауен» даже организовала просмотр, на который откликнулось полторы сотни женщин. Турниры проводили как минимум до 1926 года, но общество не одобряло женский футбол, поэтому первые клубы быстро распались.

Понадобилось несколько лет, чтобы в Австрии женщины снова вышли на поле. В 1934-м в Вене велосипедист Ферри Дусик по предложению уже другой газеты «Спорт Телеграф» основал команду «Колоссал» (позже ее переименовали в «Вену»), а вскоре там же появились клубы «Виндобона» (назвали по имени древнего поселения на месте города) и «Темпо» (явный намек на уже существовавший тогда «Рапид»). «Темпо» возник благодаря 24-летней Эдит Клингер. Она основала команду (сначала ее назвали просто «Первым венским женским футбольным клубом») в январе 1935 года и стала самым ярым сторонником гендерного равенства в спорте.

Клингер считала, что женщинам совсем не зазорно учиться футболу у мужчин, тем более австрийская сборная в то время была одной из лучших в мире. Найти общий язык с игроками знаменитой «Вундертим» помог радиокомментатор и журналист Вилли Шмигер. Ему тоже нравилась идея увлечь женщин футболом, ведь они уже во всю играли в других командных видах спорта.

В 1936-м Клингер создала Женский футбольный союз, но планы были еще масштабнее. Эдит с завистью наблюдала, как мужчины играют на Кубке Митропы – одном из первых в международных турниров, который проводили с 1929 года. Там участвовали клубы из Австрии, Чехословакии, Италии, Венгрии и Югославии. Клингер мечтала организовать похожий чемпионат в женском футболе.

Эдит работала арбитром на матчах мужских команд (в том числе и за границей). Но в итоге ее лишили лицензии

Мы точно не знаем, была ли Эдит Клингер первой женщиной-судьей в истории футбола. Но, если у нее и были предшественницы, их имена неизвестны. В апреле 1935 года Клингер с отличием закончила курсы Австрийского футбольного союза, где обучали арбитров. До нее ни одна женщина лицензию не получала.

Эдит работала на матчах низших мужских лиг, а вершиной ее карьеры стала товарищеская встреча в Чехословакии: в ноябре 1935 года Клингер поехала в соседнюю страну на игру «Брно» и «Остмарка» из второго дивизиона Вены. Через два года ее вновь пригласили в Чехословакию, где местный «Русинов» принимал австрийский «Маллерсдорф». Правда, к осени 1937-го ее лицензию уже аннулировал Футбольный союз: Клингер запретили работать на матчах не только мужских, но и женских команд.

В то время Австрия быстро превращалась в тоталитарное государство. В 1933-1934-м к власти пришли правые радикалы во главе с Куртом Шушингом. Он ориентировался на режим Бенито Муссолини, да и в целом австрийский фашизм во многом был похож на итальянский – с акцентом на традиционные ценности и понятные гендерные роли. В новых условиях делать карьеру Клингер уже не могла.

Бенито Муссолини и Курт Шушниг

В октябре 1936-го Австрийский футбольный союз запретил женщинам играть. Многие клубы продолжали существовать, но выступали на небольших стадионах, и их встречи часто разгоняли полицейские. Судить тоже не получалось: в том же 1936-м у Эдит отозвали лицензию, она попыталась получить сертификат хоккейного судьи, но это было бесперспективно – австрийские власти угнетали весь женский командный спорт.

В феврале 1938-го Клингер ушла из Женского футбольного союза. А еще через несколько недель Австрия перестала существовать – ее аннексировала гитлеровская Германия. Что произошло с Эдит потом, никто не знает.

Через 30 лет после Клингер ее путь повторила Лея Кампос. Она выигрывала конкурсы красоты и переубеждала чиновников

Если карьера арбитра у Эдит Клингер закончилась с введения в Австрии диктатуры, то Лея Кампос от ужесточения режима даже выиграла. В 1969-м к власти в Бразилии пришел генерал Эмилио Гаррастазу Медиси. К концу десятилетия страной управляла военная хунта, но возвращение президентской власти не стало поводом для либерализации. С именем Медиси связаны репрессии против оппозиции и возвращение смертной казни.

Асалеу де Кампос Форнеро Медину (или просто Лею Кампос) политика не очень интересовала. Она мечтала стать футбольной судьей. Лея родилась в 1945-м – спустя четыре года после появления в Бразилии закона, который делал некоторые виды спорта исключительно мужскими. Футбол тоже попал в этот список, что вполне устраивало Жоао Авеланжа, будущего главу ФИФА, а на тот момент – руководителя Бразильской футбольной конфедерации.

Вопреки запретам Кампос с удовольствием играла во дворе, хотя родители были против и намекали, что с такой внешностью ей стоит поучаствовать в конкурсах красоты. Как ни странно, этот совет помог освоиться в футболе. Благодаря победе в одном из конкурсов ее взяли в пресс-службу «Крузейро», а в 1967-м она пошла на курсы арбитров.

Официально работать Лея не могла – разве что на матчах любителей. По словам Кампос, к ней регулярно приходила полиция, несколько раз ее даже арестовывали. Но в 1971-м Лею неожиданно позвали в Мексику на турнир женских команд, пусть и с одним условием: организаторы попросили заручиться разрешением Авеланжа.

Шансы были невелики, но Лея так мечтала о карьере судьи, что нашла выход. Она воспользовалась связями в индустрии конкурсов красоты, чтобы выйти на президента Медиси. В итоге судья выторговала для встречи с главой государства целых три минуты. Их хватило, чтобы объяснить ситуацию, а через несколько дней они увиделись снова, но теперь Кампос получила из рук главы государства письмо от Авеланжа. Глава Бразильской футбольной конфедерации разрешил ей работать судьей.

Главным матчем в карьере Леи стала встреча молодежных составов «Крузейро» и «Атлетико Минейро» в 1972-м. Правда, всего через два года Кампос попала в тяжелейшую аварию. Она долго лечилась и навсегда покончила с футбольным судейством.

Еще больше постов о футболе в контексте истории в телеграм-канале His foot

Фото: globallookpress.com; en.wikipedia.org