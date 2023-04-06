Не знал, для чего снимается.

Килиан Мбаппе внезапно раскритиковал свой клуб за видео, где «ПСЖ» приглашает купить абонементы на сезон-2023/24. В ролике мало звезд, но Мбаппе – центральная фигура.

Он отреагировал в соцсетях:

«Я только что посмотрел видео о продлении абонементов. Меня не проинформировали о содержании интервью. Это выглядело как обычное интервью для маркетинга. Я не согласен с публикацией этого видео. Вот почему я борюсь за индивидуальные имиджевые права.

«ПСЖ» – большой клуб и большая семья, но это точно не «Килиан Сен-Жермен».

На видео и правда нет ни Неймара, ни Месси, ни Рамоса – только молодежь

«ПСЖ» показал этот ролик своим подписчикам. В нем есть монолог сидящего на трибуне «Парк де Пренс» Мбаппе.

«Атмосфера «Парк де Пренс» объединяет очень многое – это 12-й игрок, который дает дополнительные силы для наших сражений. Быть парижанином – значит, гордиться тем, кто ты есть и кого представляешь, гордиться амбициозностью, хотеть побеждать, уметь превзойти себя и никогда забывать, откуда мы родом», – речь Килиана в этом видео.

В видео есть отрывки из матчей, кадры с болельщиками и молодыми игроками «ПСЖ» – Исмаэлем Гарби, Уорреном Заиром-Эмери и Нуну Мендешем.

Плюс совсем юными футболистами и девушками.

И совсем детьми.

После реакции Килиана в соцсетях «ПСЖ» убрал ролик со своих платформ. Теперь в исходнике его не посмотреть, но в других соцсетях ролик все равно распространяется.

Слова про личные маркетинговые права – давняя тема Мбаппе. Он и его окружение давно борются за контроль в этой области: и в клубе, и в сборной . Например, осенью Килиан отказывался участвовать в активациях Федерации футбола Франции – и это сработало. Известно, что контроль над правами был важной частью переговоров с «ПСЖ» и «Реалом» прошлой весной, когда француз принимал решение о переходе или новом контракте.

Причем любопытно: в 2017-м, когда Мбаппе только переходил в «ПСЖ», он сам отдавал все права клубу, еще не был в том статусе, чтобы требовать что-то себе. Но теперь все иначе.

Других звезд нет в ролике про следующий сезон – может быть, потому что многие уйдут?

Возможно, даже присутствие Джанлуиджи Доннаруммы, Маркиньоса или Серхио Рамоса было бы не так важно, как наличие всего звездного трио из атаки. Но не было ни Лионеля Месси, ни Неймара. Возможно, в «ПСЖ» не уверены, что все они останутся на следующий сезон.

• Про возвращение Месси в «Барселону» сейчас говорят все чаще. Этого очень хотят фанаты, желает Хави, выступают за этот вариант и некоторые люди в руководстве каталонского клуба.

• Тема возможного ухода Неймара тоже звучит нередко. Le Parisien еще в марте писала, что бразилец хочет остаться, но клуб не против его продать. Тот же источник спустя месяц рассказал, что продажа Неймара была одним из условий продления контракта с Мбаппе. Сам «ПСЖ» опасается, что игрока будет непросто продать из-за потенциальных сложностей на медобследовании – слишком уж часто бразилец травмируется.

• Вообще, по данным Le Parisien, «ПСЖ» выставит на трансфер игроков, которые не проявят себя в оставшихся матчах сезона. В списке вариантов Месси, Серхио Рамос, Витинья, Карлос Солер, Саншеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат и Юго Экитик.

Но есть и другой список – кого точно не продадут. Туда помимо Мбаппе входят Джиджи Доннарумма, Марко Верратти и, например, Мендеш, который в ролике засветился.

Очевидно, из звезд руководство «ПСЖ» в первую очередь рассчитывает именно на Мбаппе. Сам он в начале апреля вместе с Доннаруммой и Ашрафом Хакими пришел праздновать 15-летие фанатской группировки K-Soce Team и выступил с речью: извинился за вылет из Лиги чемпионов и пообещал победить в чемпионате.

Резкий контраст с тем, что было год назад: до самого конца сезона казалось, что переход Мбаппе в «Реал» – решенное дело.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/Michael Baucher; Gettyimages.ru/Alex Grimm