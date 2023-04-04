18 комментариев

Но не все зависит от Лео.

Возвращение Лионеля Месси в «Барселону» все реальнее. Про переговоры с аргентинцем уже сообщил вице-президент каталонцев Рафа Юсте.

«Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся. Я за то, чтобы он мог представлять нас на спортивном, социальном и экономическом уровне. Мы в контакте с ним, да.

Хочу, чтобы все условия сошлись воедино, чтобы эта взаимная история любви закончилась в «Барсе». Когда ты влюблен и расстаешься с кем-то, ты всегда хочешь остаться влюбленным. Даже если вы теряете связь», – говорит Юсте.

Хави не против, Лапорта уже извинился за то, что давал Месси ложные надежды в 2021-м

Хави тоже мечтает потренировать Лео, но не забывает о финансовых трудностях: «Его возвращение будет зависеть от многих факторов. Мы зависим от правил финансового фэйр-плей, но я думаю, что самым важным будет желание Лео. Он знает, что двери для него открыты. Мне тоже он нравится. Я вырос с ним. Месси – образцовый футболист и человек.

Я дружу с ним. Мы часто разговариваем, но сейчас не подходящее время. Ни для Месси, ни для блага клуба. Это вопрос, которым мы занимаемся. От настоящего момента до того, когда это возможно будет сделать, – целая вечность. Он пример для подражания. Нормально, что есть иллюзия его возвращения. Последний танец, как у Майкла Джордана».

Marca тоже пишет, что Лео регулярно переписывается с Хави, а сам тренер даже изучает варианты использования Месси в составе. Так, одна из его главных идей – поставить Лео в полузащиту из-за его навыков игры в пас.

А вот отношения с Лапортой оставляют желать лучшего. Президент клуба Жоан Лапорта уже думает, как загладить вину перед Лео: «Я должен найти способ улучшить нынешние отношения между Месси и «Барсой». Наследие, которое я получил, став президентом, было не очень хорошим, и мне пришлось принять решение, которым я недоволен».

Лапорта в телефоном звонке уже извинился перед Месси за лето 2021-го, когда игрок согласился на 50-процентное снижение зарплаты, но был вынужден уехать из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Тогда аргентинец обиделся на президента из-за того, что тот давал ложные надежды и выдвигал новые условия.

Болельщики «Барсы» по-прежнему обожают Лео – 92,5 тысячи на финале испанской Медиалиги дружно скандировали: «Месси... Месси... Месси...».

Семья Лео хочет вернуться в Барселону. Но для этого клубу нужно срочно продать несколько игроков

Журналист Тони Хуанмарти пишет, что стороны еще финально не определились. «Барса» хочет до мелочей проанализировать экономическую ситуацию, а Месси все еще размышляет из-за грустного расставания в 2021-м.

Каталонский инсайдер Жерар Ромеро больше верит в переход Месси. Лео готов получать зарплату, исходя из экономического положения «Барсы». В клубе есть противники его возвращения, но даже они понимают, что это поможет как минимум для коммерции клуба.

Le Parisien сообщает, что ради возвращения «Барселона» готова передать Лео часть всех доходов от спонсоров, продаж билетов и маек с его именем, что сохранить доходы звезды на уровне того, что он получает в «ПСЖ». При этом зарплата по контракту не превысит 10 млн евро в год до налогов.

В «Барсе» есть близкий соратник Лапорты, который несколько месяцев работает над возвращением Лео – возможно, речь как раз про вице-президента Рафу Юсте.

Сам Лео заявил окружению, что не намерен оставаться в ПСЖ. Его жена Антонелла и дети очень хотят жить в Испании. Когда они возвращаются в Барселону на 2-3 дня, то чувствуют себя как дома. Париж для них с первых дней ассоциируется с тоской.

Другой важный момент: для возвращения Лео «Барсе» нужно продать нескольких ведущих игроков и сохранить зарплатный фонд, что в текущих условиях кажется практически невозможным. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявляет: этим летом «Барса» вообще не сможет подписывать игроков, если срочно кого-то не продаст.

Что конкретно планирует «Барса»? Первый шаг – сокращение зарплаты Бускетса, ему уже предложили на 15 млн евро в год меньше (сейчас получает 37 млн).

Месси не продлевает контракт с «ПСЖ» – просит зарплату на уровне Мбаппе. Возможно, клуб согласится

Летом у Лео истекает контракт с «ПСЖ» – и договориться о продлении пока не получается. Лео хочет получать примерно на уровне Килиана Мбаппе, который с учетом всех налогов и агентских комиссий обходится клубу в 128 млн долларов по версии Forbes. Месси – в 120 млн, и «ПСЖ» хочет урезать эту сумму из-за возраста суперзвезды.

«Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с Кампушем и руководством, – сдержанно комментирует новости Гальтье. – У людей разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы стать еще более конкурентоспособными. Между двумя сторонами ведутся переговоры. То, что решат Месси и клуб, – конфиденциально».

Хотя переговоры замедлились не только из-за денег. Инсайдер Фабрицио Романо считает, что Месси не понимает, каким будет клуб в следующем сезоне: кого продадут, оставят ли Гальтье, попробуют ли спихнуть Неймара. Плюс у Лео есть жесткие пожелания по сроку контракта – из-за этого сторонам придется провести несколько дополнительных встреч.

Изначально парижане не хотели продлевать с ним контракт больше чем на год, но ситуация постепенно меняется. Как сообщает Mundo Deportivo, сохранить Месси в Париже хочет лично эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Чтобы удержать Лео, «ПСЖ» готов повысить ему зарплату и продлить с ним контракт минимум на два года.

Фото: globallookpress.com/Daisuke Nakashima/AFLO, IMAGO/Michael Baucher; Gettyimages.ru/Alex Grimm