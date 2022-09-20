Федерация пересмотрит договор об имиджевых правах.

Килиан Мбаппе обострил конфликт с федерацией футбола Франции (FFF): отказался от фотосессии сборной со спонсорами. Среди них Coca-Cola, Uber Eats и KFC, с которыми игрок не хочет сотрудничать.

Килиану не нравится, что образ одних игроков сборной используют намного чаще, чем других. А еще он хочет иметь право голоса в отношении выбора брендов, которые рекламирует.

«Мбаппе решил отказаться от участия в запланированной фотосессии сборной Франции после нежелания федерации изменить конвенцию о правах на изображение игроков, – передает слова представителей футболиста Goal.com. – Он и его сторона глубоко сожалеют о том, что до чемпионата мира не удалось достичь соглашения, как того просили».

Федерация перед ЧМ-2022 не стала нагнетать и пошла своей главной звезде на уступки: «После окончательного обмена мнениями между руководителями федерации футбола Франции, ее президентом, главным тренером и менеджером по маркетингу, FFF обязуется как можно скорее пересмотреть соглашение, касающееся имиджевых прав игроков .

FFF с нетерпением ожидает начала работы над созданием нового соглашения, которое позволит учесть все интересы, принимая во внимание законные опасения и убеждения, единодушно выраженные игроками».

Как видно, федерация не персонифицирует и говорит о солидарной позиции футболистов, не только о протесте Мбаппе.

Во вторник, по информации L’Equipe, Килиан сделал на съемках все, что от него просили.

Мбаппе давно бьется за самостоятельный контроль над правами: продавливал и сборную, и «ПСЖ»

Информация о претензиях Килиана к федерации появилась еще в марте: тогда нападающий не пришел на обязательные для игроков сборной мероприятия с участием спонсоров. RMC Sport писал, что так случилось из-за неудачных переговоров между семьей футболиста, его юристом и федерацией футбола Франции, которые длились несколько месяцев.

Le Parisien пишет, что Мбаппе не хочет рекламировать букмекерские компании и фастфуд. В случае со сборной это касается букмекера Betclic, KFC и заодно Coca Cola. Позиция футболиста в том, что он не хочет ассоциироваться с продуктами, которые могут привести к ожирению, а ставки считает опасными, особенно для молодых болельщиков.

После чемпионата мира в ЮАР президент федерации Ноэль Ле Гре ликвидировал систему бонусов для игроков вне крупных турниров: вместо этого федерация платит им деньги от спонсоров. Каждый получал примерно одинаковую сумму – в среднем от 20 до 25 тысяч евро за каждый сбор.

Килиан рассчитывает, что правила об имиджевых правах футболистов сборной (соглашения заключили еще в 2010-м) изменят, и игрокам больше не придется рекламировать спонсоров, с которыми у них нет личных контрактов.

При весеннем выборе клуба вопрос имиджевых прав тоже был одним из ключевых. Чтобы понимать порядок цифр: в прошлом сезоне Килиан планировал заработать на этом около 40 млн евро, в ближайшие годы сумма может вырасти до 70 млн/сезон.

Летом 2017-го, когда Мбаппе перешел в «ПСЖ», он отдал все имиджевые права клубу. Но со временем аппетиты футболиста выросли: Килиан хочет все контролировать сам – например, как Лионель Месси. Сообщалось, что «ПСЖ» готов был пойти на условия Мбаппе при переподписании контракта. AS писал, что это могло сказаться на переговорах француза с «Реалом». Дело в том, что мадридцы хотели разделить права в равных долях – по 50%, что было бы привычнее для рынка.

Точно неизвестно, как Мбаппе в итоге договорился с «ПСЖ». RMC писал, что парижане хоть и предложили игроку максимально выгодные условия, но все же не отдали 100% имиджевых прав.

Сам Килиан на пресс-конференции с президентом клуба Аль-Хелайфи объяснял позицию так: «Вы все знаете, что футбол изменился. Пришло новое время, которое дает нам право взглянуть на свое имя и понять, с чем оно ассоциируется. Я не прошу многого. У меня есть карьера, и я хочу управлять ею так, как считаю нужным. Как мне удобно и с теми ценностями, которые я хочу защищать».

Похоже, что авторитета в сборной хватило, чтобы перестроить все под себя.

Фото: globallookpress.com/ANCA TEPEI, Robert Michael