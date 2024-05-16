Ленни Кравец выступит на финале Лиги чемпионов

Легендарный американский исполнитель Ленни Кравец, обладатель четырех премий Grammy, станет музыкальным гостем финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Лондоне на «Уэмбли» между «Мадридом» и «Боруссией».

«Это будет эмоциональное выступление перед важнейшим матчем для всех болельщиков. Прекрасный повод, чтобы собраться вместе и немного насладиться музыкой», - заявил исполнитель.

Признанный во всем мире Ленни Кравиц недавно был удостоен звезды на «Аллее Славы» в Голливуде за свои достижения в музыкальной индустрии.