Если бы «Золотой мяч» давали за результативность, главным фаворитом был Винисиус, но на втором месте - Палмер из «Челси»
Парень проводит великий сезон.
Накануне портал Goal обновил список претендентов на завоевание награды в 2024 году. Бразильский вингер «Реала» поднялся на первую строчку, опередив своего партнера Джуда Беллингема.
Топ-3 выглядит так:
1. Винисиус Жуниор («Реал»);
2. Джуд Беллингем («Реал»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
При этом даже в Топ-20 нет полузащитника «Челси» Коула Палмера, но если бы награду выдавали за результативность, то англичанин лишь в шаге от того, чтобы опередить бразильца. После 24 матчей сезона расклад был следующий.
Сейчас у Палмера 32 результативных балла (22+10), у Винисиуса - 34 (23+11). При этом Палмеру осталось провести 1 матч в в АПЛ, а бразильцу 3 - два в Ла Лиге и финал ЛЧ.
Вообще за челси интересно будет посмотреть в следующем сезоне