Сборная Франции уже начала готовиться к Евро-2024 - Кунде приехал на сбор в туфлях на высоком каблуке😱

В команду вернулся трудяга Канте.

Дидье Дешам объявил состав сборной Франции на Евро-2024 еще 2 недели назад, главный тренер представил заявку из 25 человек в эфире TF1. В нее вошли:

– вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

– защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

– полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»);

– нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

А теперь команда приехала на предварительный сбор в рамках подготовки к Евро. Жюль Кунде как обычно поразил всех своим ярким образом.