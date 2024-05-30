Неймар продолжает восстанавливаться от травмы: уже стал чемпионом Саудовской Аравии, играет в гольф и проводит время с дочкой💜

Ней в полном порядке.

Неймар уже стал чемпионом Саудовской Аравии - накануне «Аль-Хилаль» гарантировал себе чемпионство по итогам сезона за три тура до окончания саудовской лиги. Команда завоевала титул в 19-й раз.

Неймар, перешедший в «Аль-Хилаль» прошлым летом, провел за клуб лишь три игры, после чего выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.

Сейчас Неймар уже близок к возвращению на поле - он начал тренировки, веселится с партнерами , играет в гольф и проводит время с дочкой.