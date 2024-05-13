«Этот кубок создан не для меня», «Просыпайся, дурак». Месси – о мыслях, когда Франция отыгралась с 0:2 в финале ЧМ

Лео Месси в документальном фильме рассказал о причине его улыбки, когда сборная Франции сравняла счет в финале чемпионата мира-2022 (2-2 основное время, 4-3 после серии пенальти): «Я чувствовал, что футбол говорит мне: «Этот кубок создан не для меня, я не могу стать чемпионом». Я чувствовал, что повторится сценарий 2014 года и мне будет грустно, но что-то внутри меня подсказывало: «Просыпайся, дурак. Это больше не твоя мечта. Это стало мечтой всего мира». И действительно, я снова встал на ноги и сказал: «Ничто меня не остановит». На этот раз я осуществлю свою мечту».

В дополнительное время Месси снова вывел Аргентину вперед, но Франция сравняла за 2 минуты до свистка. Аргентинцы победили в серии пенальти.