Алиша Леманн продолжает работать с мячом даже у бассейна, наслаждаясь отдыхом с Дугласом Луисом

Алиша Леманн продемонстрировала свои навыки игры с мячом, отдыхая у бассейна во время отпуска в Бразилии с бойфрендом Дугласом Луисом. Пара отправилась в Южную Америку после того, как сезон в «Астон Вилле» подошел к концу.

25-летняя Алиша поддерживает себя в форме, занимаясь с мячом у бассейна.

Дуглас Луис был включен в состав сборной Бразилии для участия в Кубке Америки 2024 года, а это означает, что во время летних каникул Леманн будет поддерживать бойфренда и его команду.