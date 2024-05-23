ТОП-15 самых красивых стадионов мира: от Мадрида до Милана через Мексику и даже Фарерские острова
Чистое удовольствие.
Голосуйте за лучший стадион мира в комментариях!
1. «Бернабеу» вне конкуренции
2. «Альянц Арена» особенно хороша ночью
3. Новенький стадион «Тоттенхэма»
4. «Эмирэйтс» все еще актуален и хорош
5. В США есть такая жемчужина, где играет «Атланта»
6. В Неаполе не очень свежий стадион, но как же он прекрасен
7. «Ванда» «Алетико» не менее эффектен, чем Ванда Икарди
8. Легендарная арена в Монтеррее, что в Мексике
9. Футбольная красота с Фарерских островов. «КИ Клаксвик» играет на «Инжектор Арене» общей вместительностью 2 600 зрителей
10. А в Хорватии «Трогир» играет прямо на берегу моря
11. Марсельский «Велодром» прекрасен
12. Классика из Лондона - «Уэмбли»
13. Дом для «Милана» и «Интера»
14. «Этихад» построен довольно давно, но арена все еще здорово выглядит
15. Желтая стена строится здесь - в Дортмунде. «Сигнал Идуна Парк»