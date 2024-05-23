ТОП-15 самых красивых стадионов мира: от Мадрида до Милана через Мексику и даже Фарерские острова

Чистое удовольствие.

Голосуйте за лучший стадион мира в комментариях!

1. «Бернабеу» вне конкуренции

2. «Альянц Арена» особенно хороша ночью

3. Новенький стадион «Тоттенхэма»

4. «Эмирэйтс» все еще актуален и хорош

5. В США есть такая жемчужина, где играет «Атланта»

6. В Неаполе не очень свежий стадион, но как же он прекрасен

7. «Ванда» «Алетико» не менее эффектен, чем Ванда Икарди

8. Легендарная арена в Монтеррее, что в Мексике

9. Футбольная красота с Фарерских островов. «КИ Клаксвик» играет на «Инжектор Арене» общей вместительностью 2 600 зрителей

10. А в Хорватии «Трогир» играет прямо на берегу моря

11. Марсельский «Велодром» прекрасен

12. Классика из Лондона - «Уэмбли»

13. Дом для «Милана» и «Интера»

14. «Этихад» построен довольно давно, но арена все еще здорово выглядит

15. Желтая стена строится здесь - в Дортмунде. «Сигнал Идуна Парк»