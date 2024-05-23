Компани вот-вот возглавит «Баварию», но в его методах очень сомневаются болельщики мюнхенцев (ВИДЕО)

Есть над чем задуматься.

«Бавария» получила согласие Венсана Компани возглавить команду. Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, мюнхенцы в устном порядке договорились о назначении бельгийца главным тренером. При этом пока они не согласовали с «Бернли» условия перехода специалиста.

Ожидается, что о сотрудничестве с Компани будет объявлено на этой неделе. The Telegraph сообщает, что Венсан возьмет с собой многих представителей тренерского штаба «Бернли», но вряд ли в их числе будет Крэйг Беллами, ассистент.

Стоит отметить, что «Бернли» вылетел в Чемпионшип, откуда Компани вывел его в АПЛ год назад. А судя по этому видео, не все методы, что работали в «Бернли», стоит использовать в Мюнхене. Такой разговор в Горецкой, Нойером и Киммихом не сулит ничего хорошего, отмечают фанаты.