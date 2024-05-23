Знакомьтесь, Рафаэлла Фико - продавала собственную девственность за миллион евро, соблазнила Роналду, встречалась с премьер-министром Италии и родила дочь Балотелли

Даже выходила на подиум беременной.

Рафаэлла родилась в 1988 году в окрестностях Неаполя, а уже в 13 лет сделал карьеру модели. В 2008 году Фико стала известна во всем мире, дав объявление о продаже собственной «невинности». Цена была объявлена в миллион евро - нашелся ли покупатель, модель не сообщала.

А уже через год в Мадриде у Фико был мимолетный роман с только перешедшим в «Реал» Криштиану Роналду. Вот как ту ночь описывает сама Рафаэлла.

«Мне было примерно 20 лет. Я встретила Роналду на мероприятии на Сардинии. Он подошел ко мне, начал ухаживать - так началась эта короткая история. Он сказал мне, что он один из сильнейших футболистов в мире. Криштиану пригласил меня на танец, подарил розу, мы обменялись номерами. Первый раз я была с ним в Португалии. Это была красивая, напряженная история, которую я храню в своем сердце».

В 2011 году у был роман с президентом «Милана» Сильвио Берлускони, в то время являющимся премьер-министром Италии.

Немногим позже девушка была замечена в отношениях с тогда еще форвардом «Манчестер Сити» Марио Балотелли, от которого у нее родилась дочь Пиа. Футболист долго не признавал своего отцовства, но сделанный актрисой тест ДНК подтвердил ее правоту.

Пока Марио отказывался от отцовства Рафаэлла даже успела пройтись по подиуму, находясь в положении.

Мемуры Рафаэллы наверняка станут бестселлером.