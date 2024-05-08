Сколько же ничего выиграл Мбаппе к 26 годам. Только взгляните, что было у Месси в этом возрасте – еще пару трофеев поленился достать

Вчера Килиан Мбаппе выбил «Ман Сити» из Лиги чемпионов в составе «Монако». В этом году ему исполнится 26.

Француза уже несколько лет называют будущим футбола и главным претендентом на «Золотой мяч». Хотя утверждение по-прежнему не теряет в объективности, в трофейном шкафе Мбаппе пока только чемпионат мира (и Лига 1). К 25 с половиной годам Килиан наколотил 311 мячей и отдал 65 ассистов в 410 матчах.

Месси 26-й день рождения отмечал роскошнее: 348 голов, 138 ассистов, 461 матч. И с вот таким фото:

У Лео уже было 4 «Золотых мяча», 3 Лиги чемпионов, 2 «Золотые бутсы», 2 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка Испании и еще пара трофеев, которых аргентинцу было лень снимать с трофейной полки.