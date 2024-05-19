💥 «Байер» присоединился к клубу «Непобедимых». В 21-м веке это удавалось лишь двум клубам топ-5 лиг 😱

«Байер 04» завершил сезон в Бундеслиге без единого поражения, оформив 28 побед и шесть ничьих на пути к трофею.

«Леверкузен» впервые стал чемпионом Германии.

Хаби Алонсо и его подопечные стали лишь третьей командой в топ-5 лигах Европы, сумевшей провести сезон без поражений в национальном чемпионате в 21-м веке.

Ранее это сделал «Ювентус» в сезоне-2011/12 и «Арсенал»-2003/04. Команда Антонио Конте выиграла Скудетто благодаря 23 победам и 15 ничьим, в то время как коллектив Арсена Венгера выиграл 26 матчей и 12 раз сыграл вничью.

Бывший игрок «Реала» мог бы еще больше зафиксовать свое имя в истории, оставаясь непобежденным во всех соревнованиях, а еще два финала еще предстоит сыграть до конца сезона.