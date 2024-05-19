😱 Круг замкнулся. Похоже, что Коутиньо снова вернется в главный клуб своей карьеры

В последние пять лет Филиппе Коутиньо пережил не самый лучший период футбольной карьеры.

Кажется, карьера бразильца разрушилась в 2019-м году, когда он перешел в «Барселону».

Несмотря на большие надежды, Коутиньо так и не смог найти свое место в каталонском клубе, что привело к серии аренд - в «Баварию» и «Астон Виллу». В 2022-м году Фелиппе пополнил английский клуб на постоянной основе.

В команде Унаи Эмери бразилец также не прижился, отправившись покорять Катар.

Теперь же, по данным TNT Sports Brazil, хавбек, скорее всего, вернется в родной «Васко да Гама», который рассчитывает подписать игрока за €5-7 млн.

Между тем, «Барса» ищет левого вингера...

Впрочем, можно с уверенностью сказать, что ни болельщики, ни совет директоров клуба не решатся вернуть Коутиньо на «Камп Ноу».