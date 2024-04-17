Важный момент празднования чемпионства «Байера»: игроки пробрались на пресс-конференцию и облили Алонсо пивом

В Леверкузене уже готовятся к Лиге Европы, но в воскресенье пиво лилось рекой.

В минувшие выходные леверкузенцы гарантировали себе чемпионство за 5 туров до конца Бундеслиги, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре. «Байер» прервал серию «Баварии», становившейся победителем 11 лет подряд.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо буквально светился от счастья.

«Мы должны наслаждаться и праздновать вместе с семьей, с друзьями, с болельщиками. Это особенный день для всех и для клуба, в прошлом здесь играли великие игроки. Этот титул принадлежит многим, и мы должны извлечь пользу из первого трофея в истории клуба.

Возможно, для Бундеслиги и немецкого футбола тоже полезно, чтобы чемпионами становились разные команды. Стать одной из них – это огромная радость.

Я помню таких работавших в этом клубе тренеров, как Кристоф Даум и Клаус Топпмеллер, и хочу разделить с ними этот трофей. Это история, мы должны делиться и наслаждаться ею. Сейчас нам нужно время, чтобы осознать, чего мы достигли. Мы видим, как это ценно для болельщиков и игроков. Я счастлив быть частью этого», – сказал главный тренер.

Примерно в этот момент на пресс-конференцию пробрались игрок и устроили испанцу пивной душ.