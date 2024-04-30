Легенды «Барсы» во главе с Месси посетили матч НБА📹

Уже привычно видеть Лео Месси, Луиса Суареса, Серджи Бускетса и Жорди Альбу на матчах НБА, поддерживающими «Майами Хит», но до этого момента они никогда не ходили на игру все вместе.

Четыре легенды «Барсы», выступающие за «Интер Майами», собрались вместе, чтобы посмотреть четвертую игру первого раунда серии плей-офф между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» на стадионе «Касейя Центр».

Но даже такая мощная поддержка не принесла удачу «Хит», которые проиграли «Бостон Селтикс» (88-102).