Рияд Марез собирается жениться в третий раз...на своей жене👰

Тейлор Уорд наслаждалась роскошным девичником с друзьями на выходных, готовясь к своей третьей свадьбе с бывшим игроком «Манчестер Сити» Риядом Марезом, сейчас выступающим за саудовский «Аль-Ахли».

Счастливая пара встретилась в 2020 году, а в январе 2022 года впервые связала себя узами брака

Они снова поженились в лондонском Вест-Энде в сентябре прошлого года, и теперь собираются сделать это в третий раз этим летом.

Тейлор провела роскошные выходные с друзьями накануне своего важного дня.

Она поделилась серией снимков со своей вечеринки со своими 2,9 миллионами подписчиков в Инстаграме.