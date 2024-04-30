🚀 В Испании небывалая битва за «Золотую бутсу». Лидирует украинец из «Жироны», но Левандовски и Беллингем могут все изменить одним хет-треком 😱

Хет-трик Роберта Левандовски не только гарантировал «Барселоне» участие в Лиге чемпионов, но и значительно изменил ситуацию в гонке бомбардиров Ла Лиги.

Лидирует по-прежнему нападающий «Жироны» Артем Довбик (19), а вот за ним целая плеяда актуальных конкурентов, среди которых Джуд Беллингем (17) и действующий обладатель испанской «Золотой бутсы» Левандовски (16).

Топ-5:

1. Артем Довбик («Жирона») - 19 голов;

2. Александр Серлот («Вильярреал») - 17 голов;

2. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») - 17 голов;

4. Роберт Левандовски («Барселона») - 16 голов;

4. Анте Будимир (Осасуна) - 16 голов.

В следующем туре «Барса» отправится в гости к «Жироне». Может быть, там все и решится?