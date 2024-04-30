🚀 В Испании небывалая битва за «Золотую бутсу». Лидирует украинец из «Жироны», но Левандовски и Беллингем могут все изменить одним хет-треком 😱
Хет-трик Роберта Левандовски не только гарантировал «Барселоне» участие в Лиге чемпионов, но и значительно изменил ситуацию в гонке бомбардиров Ла Лиги.
Лидирует по-прежнему нападающий «Жироны» Артем Довбик (19), а вот за ним целая плеяда актуальных конкурентов, среди которых Джуд Беллингем (17) и действующий обладатель испанской «Золотой бутсы» Левандовски (16).
Топ-5:
1. Артем Довбик («Жирона») - 19 голов;
2. Александр Серлот («Вильярреал») - 17 голов;
2. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») - 17 голов;
4. Роберт Левандовски («Барселона») - 16 голов;
4. Анте Будимир (Осасуна) - 16 голов.
В следующем туре «Барса» отправится в гости к «Жироне». Может быть, там все и решится?
После эпохи Месси и Роналду, когда иногда, чтобы стать лучшим бомбардиром, надо было больше 50 забивать, это кажется безумием
Может, "одним хет-триком"? Хотя о чём я, Гаспачо никогда не редактирует даже заголовки, не говоря о содержании.
Довбик, Беллингем проводят первый сезон и у них не 6 голов.