🔥 «Барселона» гарантировала себе участие в групповом этапе ЛЧ-2024/25. На турнир уже квалифицировались 10 команд, помимо каталонцев

Победа над «Валенсией» (4:2) гарантировала «Барселоне» участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Место в групповом этапе турнира уже застолбили:

«Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Бавария», «Байер», «Интер», «Милан», «ПСЖ», «ПСВ» и «Фейеноорд».

Напомним, что в следующем сезоне Лига чемпионов будет проходить в новом формате, предполагающем большее количество матчей. Клубы сыграют по швейцарской системе: восемь туров группового этапа вместо шести. Четыре матча - дома, четыре - в гостях. Лучшие выходят в плей-офф, а с 9-го по 24-е места сыграют между собой.