💰 Саудовские клубы планируют потратить £2 млрд на летние трансферы. Главная цель - Кевин де Брюйне 😨

По информации CBS Sports, саудовская лига снова хочет шокировать мир. Летнее трансферное окно может превзойти по размаху прошлогоднее.

Ожидается, что как минимум 5-6 топовых игроков приедут в лигу будущим летом.

Клубам выделен суммарный бюджет в размере двух миллиардов фунтов стерлингов, немалая часть из которых покрыта расходами правительства.

Кевин де Брюйне - главная мишень лидеров саудовского футбола. Однако, трансфер остаётся маловероятным из-за нежелания бельгийца переезжать на полуостров.

Несмотря на это, несколько команд предпримут попытку подписания полузащитника. Они рассчитывают, бельгиец согласится на трансфер, если его оклад составит 100 млн фунтов стерлингов.

Де Брюйне в этом сезоне забил шесть голов и отдал 16 результативных передач в 21 матче.