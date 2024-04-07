Месси вернулся после травмы - сразу гол, аплодисменты Топурии и выбежавшая фанатка

Лео Месси вернулся на поле впервые с 13 марта (из-за травмы подколенного сухожилия) - он вышел со скамейки во втором тайме с «Колорадо Рэпидс» (2:2) и забил.

С трибун аплодировал чемпион мира UFC в полусреднем весе Илья Топурия.

Мгновением позже по всему стадиону прогремели фейерверки - болельщики наслаждались моментом.

Позднее матч прервали из-за выбежавшей фанатки - девушка пробралась к Месси, обняла его и протянула смартфон для фото.

Полчища охранников, включая личного телохранителя Месси, быстро увели девушку.