📹Криштиану Роналду всегда готов научить одноклубников паре трюков⚽

Криштиану Роналду является источником вдохновения для одноклубников в «Аль-Насре». Португалец всегда готов научить товарищей паре трюков.

Клуб выложил в свои социальные сети видео с тренировки, на котором Роналду объясняет одноклубнику, как сделать один из его знаменитых финтов.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» является лучшим бомбардиром, которого когда-либо видел мир, и за годы работы в «Юнайтед», «Реале» и «Ювентусе» им было побито бесчисленное количество рекордов. В свои 39 лет Криштиану продолжает писать историю в Саудовской Аравии.