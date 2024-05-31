Томас Мюллер в стильной фотосессии для Adidas перед Евро📸

Ветеран «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер готовится сыграть на домашнем чемпионате Европы.

34-летний Мюллер выступает за свою национальную команду с 2010 года и сейчас в четвертый раз будет представлять Германию на Евро.

В составе сборной Томас — победитель (2014) и бронзовый призёр (2010) чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2012, 2016). Мюллер Делит 6-е место в списке лучших бомбардиров сборной Германии, а также располагается на 4-м месте по количеству сыгранных за неё матчей.

Перед стартом чемпионата Европы, Мюллер принял участие в стильной фотосессии Adidas, вернув нас в 90-е.