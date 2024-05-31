«Крылья Советов» поблагодарили ушедшего в отставку губернатора Азарова за поддержку: «Наши успехи были бы невозможны без вашего внимания»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Азаров Политика соцсети Футбол

«Крылья Советов» поблагодарили бывшего губернатора за поддержку клуба.

Сегодня Дмитрий Азаров подал в отставку с поста губернатора Самарской области.

«ПФК «Крылья Советов» выражает огромную благодарность Дмитрию Игоревичу Азарову за многолетнюю и всестороннюю поддержку нашего клуба.

Вы многое сделали для «Крыльев Советов», задав клубу новый вектор развития, оказывая необходимое содействие в том, чтобы «Крылья» планомерно двигались вперед, радовали жителей региона и были гордостью Самарской области. Наши успехи в последние годы были бы невозможны без вашего внимания.

Как настоящий болельщик, вы всегда были вместе с нашей командой.

Спасибо за все, Дмитрий Игоревич!» – говорится в заявлении клуба.

2 комментария
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Ответ T622222
Успехи хи хи 😜
А Балтика поблагодарила Алиханова !
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