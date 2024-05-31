Ла Лига по запросу «Райо» расследует, не был ли матч «Севилья» – «Кадис» (0:1) договорным. «Райо» и «Кадис» боролись за выживание перед 36-м туром

Ла Лига проверяет, не был ли матч «Севилья» – «Кадис» договорным.

Как пишет Marca, две недели назад «Райо Вальекано» подал жалобу Ла Лиге по поводу матча 36-го тура, в котором «Кадис» одержал гостевую победу против «Севильи» (1:0) в добавленное время благодаря голу Серджи Гвардиолы.

Победа «Кадиса» вызвала волну спекуляций, в центре внимания которых оказались игроки «Севильи», которые якобы не прикладывали достаточно усилий в этой игре.

Утверждается, что «Райо», в тот момент боровшийся за выживание с «Кадисом», за 48 часов до матча через агента получил некую информацию и подал жалобу в органы лиги. По информации El Confidencial, сегодня открыла расследование по этому матчу и начала вызывать игроков для сбора информации.

Послематчевые комментарии подкрепили эту теорию, когда он признал, что некоторые игроки « » попросили их не выкладываться на последних минутах.

«В конце концов, это соседи (Кадис, как и Севилья, находятся в Андалусии – Спортс). Нравится нам это или нет, я питаю особую симпатию к югу, к Андалусии, и у них многое было поставлено на карту.

После этих трех очков, добытых в последние минуты, вполне нормально, что игроки, учитывая то, что у них на кону, делают какие-то комментарии. Но это так», – сказал Рамос.

Перед 36-м туром «Кадис» шел 18-м с 29 очками. «Райо» занимал 16-е место с 35 баллами.

«Кадис» вылетел в Сегунду, заняв 18-е место. « » сохранил прописку в Ла Лиге, финишировав 17-м с 5-очковым преимуществом над соперником.