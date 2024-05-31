Ла Лига по запросу «Райо» расследует, не был ли матч «Севилья» – «Кадис» (0:1) договорным. «Райо» и «Кадис» боролись за выживание перед 36-м туром
Ла Лига проверяет, не был ли матч «Севилья» – «Кадис» договорным.
Как пишет Marca, две недели назад «Райо Вальекано» подал жалобу Ла Лиге по поводу матча 36-го тура, в котором «Кадис» одержал гостевую победу против «Севильи» (1:0) в добавленное время благодаря голу Серджи Гвардиолы.
Победа «Кадиса» вызвала волну спекуляций, в центре внимания которых оказались игроки «Севильи», которые якобы не прикладывали достаточно усилий в этой игре.
Утверждается, что «Райо», в тот момент боровшийся за выживание с «Кадисом», за 48 часов до матча через агента получил некую информацию и подал жалобу в органы лиги. По информации El Confidencial, сегодня Ла Лига открыла расследование по этому матчу и начала вызывать игроков для сбора информации.
Послематчевые комментарии Серхио Рамоса подкрепили эту теорию, когда он признал, что некоторые игроки «Кадиса» попросили их не выкладываться на последних минутах.
«В конце концов, это соседи (Кадис, как и Севилья, находятся в Андалусии – Спортс). Нравится нам это или нет, я питаю особую симпатию к югу, к Андалусии, и у них многое было поставлено на карту.
После этих трех очков, добытых в последние минуты, вполне нормально, что игроки, учитывая то, что у них на кону, делают какие-то комментарии. Но это так», – сказал Рамос.
Перед 36-м туром «Кадис» шел 18-м с 29 очками. «Райо» занимал 16-е место с 35 баллами.
«Кадис» вылетел в Сегунду, заняв 18-е место. «Райо Вальекано» сохранил прописку в Ла Лиге, финишировав 17-м с 5-очковым преимуществом над соперником.