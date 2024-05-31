🤔 Кто выиграет финал ЛЧ? Ответ знает суперкомпьютер Opta, проведший 10 тысяч симуляций решающего матча 🤯

Возьмёт ли мадридский «Реал» 15-й титул европейских чемпионов? Ответ попыталась дать аналитическая компания Opta и её суперкомпьютер.

Не секрет, что испанский клуб - фаворит финального матча с «Дортмундом». Но шансы на победу «Реала» (в основное время) не сильно выше - всего 55,6%.

«Дортмунд» выиграл только 3 из 14 матчей с «Реалом».

«Боруссия» побеждала в турнире 27 лет назад, когда обыграла в финальном матче туринский «Ювентус» со счётом 3:1. В сезоне 2012/13 дортмунды могли повторить успех, но уступили в решающей игре «Баварии».

Если вы всё ещё сомневаетесь в справедливости победы «Реала» над «Баварией», то вот вам занимательная статистика ответного матча, на которой показан поминутный график XG.

Кроме того, «Реал» в текущем розыгрыше турнира суммарно уступал в счёте лишь 7,5% игрового времени - это самый низкий показатель в турнире.

У «Боруссии» тоже есть рекорд. За последние 20 лет никто не получал столько ударов в штангу, сколько клуб из Дортмунда, коих набралось целых 12.

Любопытно, что согласно клубному рейтингу Opta, оба клуба не претендуют на звание сильнейшего в мире. Здесь присутствует другой лидер.

Суперкомпьютер Opta предсказывает победу «Реала» в финальном матче, опираясь на результаты 10 тысяч симуляций. В 55,6% из них победил испанский клуб.

«Дортмунд» преуспел лишь в 21,4% матчей. Ещё 23% игр не выявили победителя в основное время.

Общий прогноз на исход финального матча: 67,4% - 32,6% - в пользу «Реала».

За кого?