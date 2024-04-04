Хаби Алонсо остался в «Байере», чтобы возглавить «Реал» - он готовился к этому всю карьеру

Его решение легко объяснить.

В среду команда Хаби Алонсо разгромила «Фортуну» (4:0) в Кубке Германии и вышла в финал. В текущем сезоне леверкузенцы не потерпели ни одного поражения – 35 побед, 5 ничьих. В последний раз они проигрывали в мае 2023 года.

В Бундеслиге на счету леверкузенцев 73 очка. Они добились такого результата во второй раз в истории. В сезоне-1999/2000 «Байер» набрал 73 балла, как и «Бавария», но пропустил ее вперед по дополнительным показателям. Следует отметить, что в 2023 году мюнхенцы стали чемпионами с 71 очком.

Алонсо - один из самых востребованных специалистов, его кандидатуру рассматривали «Ливерпуль» и «Бавария». На протяжении всей карьеры Алонсо работал с величайшими тренерами современности - и как игрок, и как начинающий тренер.

Недавно Хаби объявил, что останется в клубе и на следующий сезон. По данным Relevo, мадридский «Реал» доволен тем, что тренер решил остаться в «Байере», поскольку это соотносится с планами «Реала», который считает Хаби Алонсо преемником Карло Анчелотти.

В «Реале» полагают, что Алонсо является идеальным вариантом, потому что он как тренер сочетает в себе современный и классический подходы.

Сообщается, что испанский клуб хочет назначить Алонсо на должность главного тренера после ухода Карло Анчелотти, который может произойти в 2025 году. Анчелотти ранее продлил контракт с «Реалом» до 2026 года.