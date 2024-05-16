Forbes опубликовал топ-10 самых богатых спортсменов мира за 2024 год. После переезда в МЛС Месси теряет позиции

Впервые в истории те, кто вошел в годовой рейтинг, получили более 100 миллионов долларов каждый, что в сумме составляет рекордные 1,38 миллиарда.

Кто же попал в этот список? Криштиану Роналду в четвертый раз в своей карьере стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, заработав около 260 миллионов долларов − рекордный показатель для футболиста.

39-летний нападающий, годовая зарплата которого в саудовском клубе «Аль-Наср» составляет около 200 миллионов долларов, также заработал 60 миллионов долларов за пределами поля.

Forbes называет криптовалютную биржу Binance и фитнес-приложение Erakulis в качестве партнеров, которых он подключил к своим 629 миллионам подписчиков в инстаграм. Кроме этого у него есть контракты с Nike, Herbalife и Clear Haircare.

Вслед за Роналду в таблице расположился гольфист Джон Рам, заработавший, по оценкам издания, 218 миллионов долларов. 29-летний испанец подписал выгодный контракт с LIV Golf на сумму 350 миллионов долларов в декабре и заработал 6,6 миллиона долларов на семи турнирах в 2024 году.

Тройку лидеров замыкает Лионель Месси, заработавший 135 миллионов долларов, при этом его доходы на поле составили 65 миллионов долларов, а за пределами поля − 70 миллионов долларов.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», базовая зарплата которого в «Интер Майами» составляет 12 миллионов долларов, хотя он также имеет право на дополнительные 8,4 миллиона долларов за счет подписных листов и бонусов, добавил к группе спонсоров в которую входят Adidas, Apple и Konami, еще и компанию Lowe's.

Что касается остальных в десятке, то это звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс − четвертое место с доходом в 128,2 млн долларов, Яннис Адетокумбо (111 млн долларов), Килиан Мбаппе (110 млн долларов), Неймар (108 млн долларов), Карим Бензема (106 млн долларов), Стефен Карри (102 млн долларов) и Ламар Джексон (100,5 млн долларов).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») – 260 (200+60) млн долларов;

2. Джон Рам (гольф) – 218 (198+20) млн долларов;

3. Лионель Месси (футбол, «Интер Майами») – 135 (65+70) млн долларов;

4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 128,2 (48,2+80) млн долларов;

5. Яннис Адетокумбо (баскетбол, «Милуоки») – 111 (46+65) млн долларов;

6. Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») – 110 (90+20) млн долларов;

7. Неймар (футбол, «Аль-Хилаль») – 108 (80+28) млн долларов;

8. Карим Бензема (футбол, «Аль-Иттихад») – 106 (100+6 млн долларов);

9. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 102 (52+50 млн долларов);

10. Ламар Джексон (американский футбол, «Балтимор» – 100,5 (98,5+2) млн долларов.