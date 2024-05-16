«Интер» - абсолютный триумфатор этого сезона Серии А, но не только по очкам: у игроков «нерадзурри» самые красивые девушки в Италии🔞

22 апреля команда Симоне Индзаги одолела «Милан» (2:1) в дерби и досрочно завоевала скудетто.

Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков, которые уже невозможно отыграть за 5 туров до окончания чемпионата.

«Интер» ранее становился чемпионом Италии в 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2021 годах. Таким образом, теперь миланский клуб сможет нанести на форму вторую звезду.

Более того - «Интер» повторил рекорд чемпионата Италии по досрочному чемпионству: завоевали трофей за пять туров до конца турнира. В сезоне-2006/07 на такой же дистанции скудетто тоже забрал «Интер», через 12 лет достижение повторил «Ювентус», а в прошлом году – «Наполи» Лучано Спаллетти. Миланцы станут первым клубом, оформлявшим чемпионство так рано дважды в истории.

Помимо успехов на поле «нерадзурри» радуют своих фанатов и красотой своих спутниц - в соцсетях игроки не стесняются выкладывать откровенные фото со своими возлюбленными, да и сами девушки регулярно радуют фанатов своей красотой.