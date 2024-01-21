«Дай мне мяч, дай мне мяч». Санчо заработал пенальти, но команда не позволила ему пробить. После матча радовался вместе со всеми

Джейдон Санчо не смог забрать заработанный пенальти в матче с «Кельном», несмотря на то, что «умолял» партнера отдать мяч.

30-летний Никлас Фюллькруг быстро забрал мяч после свистка судьи, 23-летний Санчо пытыался выпросить возможность реализовать такой большой шанс.

По словам корреспондента Sky Sports Патрика Бергера, англичанин кричал: «Дай мне мяч, дай мне мяч». Санчо оттаскивали всей командой.

Фюллькруг реализовал пенальти, обеспечив «Дортмунду» преимущество в два мяча.

А Санчо, который был заменен через восемь минут, так и не отметился голом. Однако после матча радовался победе команды.