«Дай мне мяч, дай мне мяч». Санчо заработал пенальти, но команда не позволила ему пробить. После матча радовался вместе со всеми
Джейдон Санчо не смог забрать заработанный пенальти в матче с «Кельном», несмотря на то, что «умолял» партнера отдать мяч.
30-летний Никлас Фюллькруг быстро забрал мяч после свистка судьи, 23-летний Санчо пытыался выпросить возможность реализовать такой большой шанс.
По словам корреспондента Sky Sports Патрика Бергера, англичанин кричал: «Дай мне мяч, дай мне мяч». Санчо оттаскивали всей командой.
Фюллькруг реализовал пенальти, обеспечив «Дортмунду» преимущество в два мяча.
А Санчо, который был заменен через восемь минут, так и не отметился голом. Однако после матча радовался победе команды.
осознал ошибку и не извинился за безалаберное отношение к клубу и наплевательское отношение к болельщикам?
не затаил обиды на то, что не выполнял свою работу и плохо тренировался?
выделил себя на фоне все одноклубников, которые не опаздывают на тренировки и отдают всего себя?
супер!