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«Дай мне мяч, дай мне мяч». Санчо заработал пенальти, но команда не позволила ему пробить. После матча радовался вместе со всеми

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Никлас Фюллькруг Никлас Фюллькруг
Футбол Футбол

Джейдон Санчо не смог забрать заработанный пенальти в матче с «Кельном», несмотря на то, что «умолял» партнера отдать мяч.

30-летний Никлас Фюллькруг быстро забрал мяч после свистка судьи, 23-летний Санчо пытыался выпросить возможность реализовать такой большой шанс.

По словам корреспондента Sky Sports Патрика Бергера, англичанин кричал: «Дай мне мяч, дай мне мяч». Санчо оттаскивали всей командой.

Фюллькруг реализовал пенальти, обеспечив «Дортмунду» преимущество в два мяча.

А Санчо, который был заменен через восемь минут, так и не отметился голом. Однако после матча радовался победе команды.

12 комментариев
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вот это достижение у санчо! какой молодец! радовался вместе со всей командой!
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Ответ Bulat Akkuzhin
детский сад. Он не понимает, что в этой команде он пока никто
Так-то Санчо брал какие-никакие трофеи в составе БД, имеет более сотни игр, а Фюллькруг только полгода в команде.
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Ответ SpilightTwarkle
Зачем вы выставили это как достижение? Человек неправильно себя повел, однако осознал ошибку, обиды судя по всему он не затаил. Я конечно понимаю, что вы фанат МЮ, однако все равно непонятен неуместный сарказм на пустом месте.
осознает, когда извинится)))
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детский сад. Он не понимает, что в этой команде он пока никто
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Где-то плачет Севен хаг
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"Сфотай, типа я счастлив".
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Ответ Will Turner
вот это достижение у санчо! какой молодец! радовался вместе со всей командой!
Зачем вы выставили это как достижение? Человек неправильно себя повел, однако осознал ошибку, обиды судя по всему он не затаил. Я конечно понимаю, что вы фанат МЮ, однако все равно непонятен неуместный сарказм на пустом месте.
+3
-3
0
Ответ SpilightTwarkle
Зачем вы выставили это как достижение? Человек неправильно себя повел, однако осознал ошибку, обиды судя по всему он не затаил. Я конечно понимаю, что вы фанат МЮ, однако все равно непонятен неуместный сарказм на пустом месте.
да что вы говорите, неуместный сарказм?
осознал ошибку и не извинился за безалаберное отношение к клубу и наплевательское отношение к болельщикам?
не затаил обиды на то, что не выполнял свою работу и плохо тренировался?
выделил себя на фоне все одноклубников, которые не опаздывают на тренировки и отдают всего себя?
супер!
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Ответ Michael_the_creator
Где-то плачет Севен хаг
А чего ему плакать? Он избавился, хоть и не навсегда, от очередного бездельника. Вот чем таким примечательным запомнился Санчо за последние 2,5 года? Разве что стал агентом "007".
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