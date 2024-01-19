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📹На церемонии Globe Soccer Awards Роналду назвал себя лучшим бомбардиром. Камера выхватила реакцию Холанда

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В 2023 году Криштиану Роналду, играя за саудовский клуб «Аль-Наср» и сборную Португалии, забил 54 гола. Это на два больше, чем у Харри Кейна из «Баварии» и Килиана Мбаппе из «ПСЖ», и на четыре − Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»).

Однако обладатель требла пропустил семь последних матча года из-за травмы. В противном случае у него были реальные шансы побить «рекорд» Роналду.

Во время выступления на церемонии Globe Soccer Awards, на которой вручают награды лучшим футболистам и функционерам, Криштиану Роналду напомнил всем о своем рекорде.

«Я был лучшим бомбардиром. Мне пришлось победить таких молодых львов, как Холанд, так что я горжусь [собой]».

После этой фразы камеры переключились на Эрлинга Холанда, который сидел в зале. Слова не затронули ни один мускул на лице норвежского форварда: у него был полностью невозмутимый вид.

Однако футболист Сити» ухмыльнулся после другой фразы португальца: «И я все еще хорошо выгляжу, так что я горжусь».

На удивление, награду Best Men's Player of the Year выиграл не Лионель Месси или Криштиану Роналду (второй был в номинации), а как раз Эрлинг Холанд.

Во время объявления того, кто получит приз, Криштиану Роналду активно жестикулировал в сторону норвежца, произнося губами «Холанд заслуживает её».

Похоже, что лучший футболист «Аль-Насра» признал свое поражение.

11 комментариев
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Ответ Sulim Aydamirov
Не забывайте что ронае похвалил холанда и руками показывал на камеру невести камеру на холанда так как он заслуживает Игрок года
Не забудем!
+29
-3
+26
Ответ Sulim Aydamirov
Не забывайте что ронае похвалил холанда и руками показывал на камеру невести камеру на холанда так как он заслуживает Игрок года
Что?
+9
-1
+8
Не забывайте что ронае похвалил холанда и руками показывал на камеру невести камеру на холанда так как он заслуживает Игрок года
+19
-13
+6
Ответ Proper Chels
Не забудем!
Не простим
+3
0
+3
Ответ Фанат футбола 777
Ну, эта награда намного адекватнее, чем игрок года ФИФА - выграл объективно лучший (Холанд), Месси объективно не было
Объективность субьективна, не благодарите
+4
-1
+3
Ну, эта награда намного адекватнее, чем игрок года ФИФА - выграл объективно лучший (Холанд), Месси объективно не было
+6
-5
+1
Даже Пеп оценил
+1
0
+1
Ответ Sulim Aydamirov
Не забывайте что ронае похвалил холанда и руками показывал на камеру невести камеру на холанда так как он заслуживает Игрок года
ну не будь наивным, это же игра на камеру. Любому человеку с IQ больше 100 понятно, что Роналду не выиграет. Хотя есть некоторые сомнения, иначе не понятно,что вообще в номинантах делает Роналду
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Комплексы во всей красе ))) Он якобы намекает что Холанд должен был получит «Зе Бест». Капитан очевидность ))) Даже ярые фанаты Месси признают что в этом году Зе Бест чудил. Но устав есть устав, че поделать то? Но Криштьяну не взрослеет никогда, это просто смешно ))
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Даже тут роналду признал свое поражение и жестикулировал что холланд заслужил больше эту награду хоть и забил больше него и в нужно учитывать возраст в 39 против 24 холланда, и похвалил молодого форварда , хотя другой приз почему то просто так улетел к лео за не понятно за что и никто даже не упомянул холланда)
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Ответ Sulim Aydamirov
Не забывайте что ронае похвалил холанда и руками показывал на камеру невести камеру на холанда так как он заслуживает Игрок года
Такое не забыть. Ну что за аппетитный режиссёр🙏🍓
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