📹На церемонии Globe Soccer Awards Роналду назвал себя лучшим бомбардиром. Камера выхватила реакцию Холанда

В 2023 году Криштиану Роналду, играя за саудовский клуб «Аль-Наср» и сборную Португалии, забил 54 гола. Это на два больше, чем у Харри Кейна из «Баварии» и Килиана Мбаппе из «ПСЖ», и на четыре − Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»).

Однако обладатель требла пропустил семь последних матча года из-за травмы. В противном случае у него были реальные шансы побить «рекорд» Роналду.

Во время выступления на церемонии Globe Soccer Awards, на которой вручают награды лучшим футболистам и функционерам, Криштиану Роналду напомнил всем о своем рекорде.

«Я был лучшим бомбардиром. Мне пришлось победить таких молодых львов, как Холанд, так что я горжусь [собой]».

После этой фразы камеры переключились на Эрлинга Холанда, который сидел в зале. Слова не затронули ни один мускул на лице норвежского форварда: у него был полностью невозмутимый вид.

Однако футболист Сити» ухмыльнулся после другой фразы португальца: «И я все еще хорошо выгляжу, так что я горжусь».

На удивление, награду Best Men's Player of the Year выиграл не Лионель Месси или Криштиану Роналду (второй был в номинации), а как раз Эрлинг Холанд.

Во время объявления того, кто получит приз, Криштиану Роналду активно жестикулировал в сторону норвежца, произнося губами «Холанд заслуживает её».

Похоже, что лучший футболист «Аль-Насра» признал свое поражение.