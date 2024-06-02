📹Блогер подарил билет на финал ЛЧ фанату, который не смог его купить. Мужчина отказался по благородной причине 🤝

Блогер Роб Адкок из Сток-он-Трента решил стать первым в истории человеком, который посетил все матчи Лиги чемпионов, не побывав при этом в одной и той же стране дважды.

Он начал марафон в исландском городе Копавогур, а вскоре отправился на Мальту, чтобы увидеть матч между «Хамрун Спартанс» и «Маккаби» из Хайфы. Затем были поездки в Польшу, Португалию, Данию, Уэльс, Шотландию, Италию и Францию.

В преддверии финала Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Дортмундом» Роб испытал чувство вины за то, что купил билет на главное футбольное событие года.

«У меня есть настоящее чувство вины, − сказал он в поезде, направляющемся на «Уэмбли». − Я собираюсь сделать то, чего никто никогда не делал раньше, и мне очень стыдно за это».

Пару лет назад болельщик «Ноттингем Форест» Роб и его брат Саймон были близки к тому, чтобы упустить билеты на плей-офф Чемпионшипа против «Хаддерсфилда». Тот случай запомнился ему на всю жизнь.

«Я не чувствую, что могу пойти на «Уэмбли» в субботу, зная, что настоящие болельщики не смогут увидеть матч, − рассказал Адкок в интервью SPORTbible. − Поэтому я решил, что правильнее всего будет отдать его».

Спустя несколько часов Роб столкнулся на «Уэмбли» с фанатом «Дортмунда». Он был готов отдать билет, купленный за более чем две тысячи фунтов, когда произошло невероятное. Как видно на записи, болельщик вежливо отказался от предложения, проявив невероятную лояльность к пятерым друзьям, с которыми он приехал в Англию и у которых тоже не было билетов.

«Я благодарен вам за билет, но [на матч попадут] все или никто, − сказал фанат. − Мы компания, мы друзья. Если только я смогу увидеть игру, это будет нечестно по отношению к моим друзьям. Но дружба...[важнее]»

Роб, которого эта эмоциональная встреча растрогала до слез, говорит, что от поступка болельщика он потерял дар речи.

«Сначала я подумал, что он поговорит со своими друзьями и они скажут ему идти, − говорит он. − Поэтому я остался на том же месте. Но он просто не сдвинулся с места. В этом и заключается суть футбола. Если ты не можешь наслаждаться футболом без своих друзей, то какой в этом смысл?»