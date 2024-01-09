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Машина💪: Криштиану Роналду продолжает тренировки даже во время перерыва в чемпионате Саудовской Аравии

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду демонстрирует вое великолепное тело в инстаграм, не прекращая тренировок даже во время зимних каникул.

«Аль-Наср» занимает второе место в Саудовской профессиональной лиге, отставая от «Аль-Хилаля» на семь очков.

38-летний португалец забил 20 голов в 18 матчах чемпионата за «Аль-Наср» в этом сезоне.

Сейчас в чемпионате перерыв, но Криштиану не намерен останавливаться – он продолжает усиленно работать в зале.

Когда соревнования в Саудовской лиге возобновятся после зимнего перерыва 7 февраля, Криштиану будет готов.

1 комментарий
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Чувак чисто хакнул биологию. Ну или просто не ленится)
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