Машина💪: Криштиану Роналду продолжает тренировки даже во время перерыва в чемпионате Саудовской Аравии

Криштиану Роналду демонстрирует вое великолепное тело в инстаграм, не прекращая тренировок даже во время зимних каникул.

«Аль-Наср» занимает второе место в Саудовской профессиональной лиге, отставая от «Аль-Хилаля» на семь очков.

38-летний португалец забил 20 голов в 18 матчах чемпионата за «Аль-Наср» в этом сезоне.

Сейчас в чемпионате перерыв, но Криштиану не намерен останавливаться – он продолжает усиленно работать в зале.

Когда соревнования в Саудовской лиге возобновятся после зимнего перерыва 7 февраля, Криштиану будет готов.