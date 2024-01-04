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«Нужно снимать обувь?» Мбаппе рассказал, как садился в машину Зидана в 14 лет – Зизу подвез его на тренировку

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Милая история Килиана Мбаппе о Зинедине Зидане из 2013-го наверняка заставит вас улыбнуться.

«Никогда не забуду, когда мне было 14 лет, и я увидел Зидана. Он встретил меня на парковке «Реала» на своей машине, и это была очень красивая машина. Мы пожали друг другу руки, и он предложил подвезти меня. Он предложил сесть к нему, указав на переднее сиденье.

Но я замер и спросил: «Нужно ли снимать обувь? Ха-ха-ха! Не знаю, почему я это сказал. Но это была машина Зидана! Он много смеялся, когда я сказал ему это, и он ответил: «Конечно нет Давай, залезай». Он взял меня на тренировку, и я подумал: «Я в машине Зидана, это нереально. Должно быть, я все еще сплю в самолете», – вспоминает Мбаппе.

Фото слева – со времен, когда Зизу еще играл за сборную Франции. Правое – из 2013-го: здесь Килиану 14 лет.

4 комментария
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Блин, веселый чел этот черепашка))
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Если что сейчас тоже должен снимать обувь, садясь в машину Зидана.
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хаха, это зачет)
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теперь сегодня с ним понятно, он потерял свой авторитет променяв славу на бабло. зизу и кр7 надо перестать с ним общаться
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