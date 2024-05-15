Криштиану Роналду призывает «Аль-Наср» подписать звезду АПЛ

Криштиану Роналду призвал «Аль-Наср» совершить не сидеть сложа руки в летнее трансферное окно.

Еще в январе 2023 года пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду стал первым звездным игроком, отказавшимся от европейского футбола ради Саудовской профессиональной лиги, подписав контракт с «Аль-Насром».

После трансфера Роналду, «Аль-Наср» пополнил свои ряды такими игроками, как Садио Мане, Эмерик Ляпорт и Марсело Брозович.

В преддверии летнего трансферного окна утверждается, что Роналду посоветовал своему клубу подписать одну из крупнейших звезд Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Mirror, этим летом Роналду ждет в Саудовской Аравии капитана «Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Считается, что «Аль-Наср» готов заплатить от 80 до 90 млн фунтов, чтобы переманить португальского полузащитника в Саудовскую Аравию.

«Роналду убеждает свой клуб подписать Фернандеша, который на прошлой неделе провел встречу с «Юнайтед», чтобы обсудить свое будущее и амбиции клуба», - сообщают источники, близкие к футболисту.

У 29-летнего Фернандеша осталось еще два года по его текущему контракту с «Юнайтед».

В этом сезоне Фернандеш забил 15 голов и сделал 11 результативных передач в 45 матчах.