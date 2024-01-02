Мать Килиана Мбаппе разозлилась на Флорентино Переса еще до начала переговоров

Мать Килиана Мбаппе Файза Ламари разозлилась на президента «Реала» Флорентино Переса за утечку в прессу информации о том, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», сообщает The Athletic.

Ламари обвиняет Флорентино в том, что он допустил утечку информации, пытаясь оказать давление на ее сына и ускорить трансфер.

Однако страсти охладились, когда Хосе Анхель Санчес, генеральный директор «Мадрида», вступил в переговоры с матерью Мбаппе, которая осталась довольна его стратегией переговоров.

«Реал Мадрид» настаивает на подписании предварительного соглашения с Мбаппе в этом месяце, чтобы не оказаться в подвешенном состоянии летом, как это было в 2022 и 2023 годах.

Мать Мбаппе будет активно участвовать в принятии любого окончательного решения игроком, она имеет сильное влияние на игрока, а также является его агентом.

В настоящее время Мбаппе зарабатывает 72 миллиона евро в «ПСЖ» в год и, как ожидается, получит бонус в размере 130 миллионов евро, если летом подпишет контракт с «Реалом».