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Мать Килиана Мбаппе разозлилась на Флорентино Переса еще до начала переговоров

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Мать Килиана Мбаппе Файза Ламари разозлилась на президента «Реала» Флорентино Переса за утечку в прессу информации о том, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», сообщает The Athletic.

Ламари обвиняет Флорентино в том, что он допустил утечку информации, пытаясь оказать давление на ее сына и ускорить трансфер.

Однако страсти охладились, когда Хосе Анхель Санчес, генеральный директор «Мадрида», вступил в переговоры с матерью Мбаппе, которая осталась довольна его стратегией переговоров.

«Реал Мадрид» настаивает на подписании предварительного соглашения с Мбаппе в этом месяце, чтобы не оказаться в подвешенном состоянии летом, как это было в 2022 и 2023 годах.

Мать Мбаппе будет активно участвовать в принятии любого окончательного решения игроком, она имеет сильное влияние на игрока, а также является его агентом.

В настоящее время Мбаппе зарабатывает 72 миллиона евро в «ПСЖ» в год и, как ожидается, получит бонус в размере 130 миллионов евро, если летом подпишет контракт с «Реалом».

2 комментария
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Ответ Валерий Гергаев
72 ляма....обалдеть, и зачем ему тот Реал?
А нужен ли он Великому Реалу?
+3
0
+3
72 ляма....обалдеть, и зачем ему тот Реал?
0
0
0
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